Popyrin battuto da Tiafoe agli Us Open, ok Zverev e Navarro

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La fatidica prova del nove condanna Alexei Popyrin battuto, 48 ore dopo la roboante vittoria su Novak Djokovic, dall’idolo locale Frances Tiafoe. Ai quarti di finale dell’Open degli Stati Uniti ci va l’americano, vittorioso sull’australiano per 6-4 7-6 2-6 6-3 in 3 ore e 2 minuti di battaglia. “Ho sempre sognato – ha raccontato Tiafoe a fine incontro – di giocare sull’Arthur Ashe fin da quando ero bambino. Ero solito colpire un muro, ripetutamente all’infinito. Vedere le sorelle Williams alzare il trofeo al cielo, vedere Roger vincere qui un milione di volte, ha fatto sempre crescere in me la voglia di giocare su questo meraviglioso campo. E’ iconico e alla fine penso che riesca a tirare fuori il meglio di me”. L’avversario di Tiafoe ai quarti sarà Grigor Dimitrov che ha chiuso superando il russo Andrey Rublev in 5 set (6-3 7-6 1-6 3-6 6-3 lo score, in 4 ore e 39 minuti). Partita vinta dal bulgaro che però ha fatto meno vincenti (41 a 47), più errori gratuiti (67 a 59), meno ace (17 a 21) e più doppi falli (12 a 10). L’altro quarto di finale confezionato nella parte bassa del tabellone è quello che giocheranno Taylor Fritz e Alexander Zverev. Lo statunitense ha superato Casper Ruud in rimonta per 3-6 6-4 6-3 6-2, stessa sorte per il tedesco che ha lasciato il primo set a Brandon Nakashima prima di risucchiarlo nel suo vortice e chiudere per 3-6 6-2 6-2 6-2. L’impresa del torneo porta la firma della statunitense Emma Navarro, numero 12 del mondo, che agli ottavi di finale del tabellone femminile è riuscita a estromettere la campionessa uscente Coco Gauff per 6-3 4-6 6-4. Un risultato a sorpresa ma che ha lo stesso esito dell’ottavo di finale giocato due mesi fa a Wimbledon, quando anche in quel caso la Navarro riuscì a superare la connazionale per 6-4 6-3. Con questo successo Navarro entra virtualmente tra le prime 10 giocatrici del ranking e raggiunge per la prima volta i quarti all’Open degli Stati Uniti (seconda volta dopo Wimbledon di quest’anno in cui fu superata dall’azzurra Jasmine Paolini). La sua avversaria nei quarti di domani, martedì, sarà la spagnolo Paula Badosa che ha lasciato appena 3 game alla cinese Yafan Wang. L’altro quarto di finale della parte bassa lo giocheranno la bielorussa e n.2 del torneo Aryna Sabalenka (6-2 6-4 alla belga Elise Mertens) e la cinese Zheng Qinwen (7-6 4-6 6-2 alla croata Donna Vekic). Soddisfazioni azzurre dal doppio misto: Sara Errani e Andrea Vavassori centrano i quarti dopo l’eliminazione agli ottavi del piemontese nel doppio maschile in coppia con Simone Bolelli.

