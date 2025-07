Porto Cervo, l’Italia Polo Challenge incanta la Costa Smeralda

Roma, 24 lug. – Nel cuore scintillante della Costa Smeralda, tra eleganza, tradizione e sport, si è conclusa con successo la quinta edizione dell’Italia Polo Challenge – Porto Cervo, tappa di rilievo del circuito promosso dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE).L’evento ha unito adrenalina e cultura equestre, consolidando il ruolo del polo come disciplina in crescita sul panorama sportivo nazionale. Grande protagonista è stato il formato “Arena Polo”, adottato in tutte le tappe del circuito: una formula dinamica e spettacolare, con partite tre contro tre disputate su campi d’erba o sabbia, pensata per rendere il polo più accessibile e coinvolgente. Il campo ridotto e l’intensità del gioco permettono agli spettatori di vivere ogni azione da vicino, favorendo la comprensione e la passione per questo sport tradizionalmente considerato d’élite. Elemento chiave della strategia di sviluppo promossa da FISE è anche il nuovo “Circuito di Crescita”, un progetto dedicato alla formazione delle nuove generazioni di giocatori. Attraverso un percorso strutturato che include anche il polo pony, i giovani vengono introdotti alla disciplina con un approccio educativo, progressivo e orientato alla valorizzazione del binomio cavallo-cavaliere. Il progetto ha l’obiettivo di costruire un vivaio di talenti, rafforzando al tempo stesso la base culturale e tecnica del polo italiano.Sul piano sportivo, la tappa di Porto Cervo ha confermato il dominio del team U.S. Polo Assn., che ha bissato il successo della scorsa stagione conquistando nuovamente il primo posto. Brillante anche la performance del team Union/Ecoservice, che si è imposto nella finale per il terzo posto con una prestazione sorprendente, regalando entusiasmo e orgoglio ai tifosi locali. Con la sua miscela di tradizione, spettacolo e innovazione, l’Italia Polo Challenge si conferma la piattaforma ideale per far crescere il polo in Italia. Un progetto che guarda al futuro e coinvolge sempre più giovani e appassionati, grazie al dinamismo dell’Arena Polo e alla visione inclusiva del Circuito di Crescita.