Preoccupazione per Navany, Russia: spostato in altro carcere

Milano, 15 dic. (askanews) – Il principale oppositore di Putin in carcere Alexei Navalny è stato spostato in “un istituto di correzione situato fuori dalla regione di Vladimir”. Ciò è affermato in un certificato del Servizio penitenziario federale, letto il 15 dicembre in una riunione del tribunale regionale di Vladimir, che stava esaminando il ricorso di Navalny contro l’amministrazione della colonia.

La mancanza di notizie su Navalny è “molto preoccupante” è stato il commento giunto in queste ore dal Ministero degli Esteri francese, secondo Afp. Mentre il Cremlino ha dichiarato di non avere informazioni.

Il certificato citato dal media “Sota” afferma che Navalny ha lasciato la colonia “in conformità con il verdetto del tribunale cittadino di Mosca entrato in vigore del 4 agosto 2023”.

L’addetta stampa del politico, Kira Yarmysh, ha anche affermato che l’avvocato di Navalny è stato informato che “ha lasciato la regione di Vladimir”. Secondo il carcere ciò è avvenuto l’11 dicembre.

“Vi ricordo che gli avvocati non vedono Alexey dal 6 dicembre. Perché non potevano incontrarlo se Alexey era ancora nell’IK-6, non lo sappiamo”, ha scritto Yarmysh.

I sostenitori di Navalny hanno riferito il 6 dicembre che la colonia nella regione di Vladimir non permetteva a un avvocato di avere un incontro con il suo assistito. Il penitenziario ha anche smesso di collegare Navalny alle udienze in tribunale tramite collegamento video dalla colonia, citando problemi tecnici.