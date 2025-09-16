Presentato il nuovo FIA Formula Regional European Championship, si parte nel 2026

ROMA (ITALPRESS) – La FIA e l’ACI lanciano il nuovo FIA Formula Regional European Championship (Frec), al via nel 2026. Il campionato, presentato presso la sede ACI a Roma, rappresenterà un’evoluzione tecnica e sportiva per i giovani talenti. “FIA ha creduto un’altra volta in ACI. Far diventare la Formula Regional un campionato ufficiale è motivo di grande orgoglio e dimostra l’importanza dell’Italia nello sport mondiale. Come Federazione sportiva ci siamo sempre impegnati per scovare giovani talenti, ma il percorso parte da lontano sin dai go kart. Le nuove auto saranno ad altissima efficienza e di nuovissima generazione. Inoltre, collaboreremo con Pirelli per garantire la massima qualità negli pneumatici”, le parole, nel corso della conferenza di presentazione, di Antonino Geronimo La Russa, presidente eletto di ACI. Un campionato che sarà composto da otto tappe, di cui due probabilmente in Italia, con due o tre gare a weekend per un totale di 20 corse. Saranno dieci le squadre a partecipare, con tre monoposto in pista per un totale di 30 vetture. Il montepremi per il vincitore della manifestazione sarà di 300mila euro.

“Negli ultimi sei mesi abbiamo fatto un grosso lavoro. Abbiamo avuto due grandi eventi come i Gran Premi di Formula 1 e il Rally in Sardegna. La Formula Regional era stata già pensata nel 2018, ma dal prossimo anno sarà un campionato ufficiale FIA, alla pari di Formula 1, 2, 3 e 4, organizzato da ACI. Il riconoscimento del campionato è un passaggio fondamentale, che ci siamo guadagnati nel corso degli anni e che testimonia la rilevanza di ACI nel mondo del Motorsport”, ha detto Tullio Del Sette, commissario straordinario ACI.

Il campionato sarà organizzato con il pieno supporto della FIA e in collaborazione con l’ACI, che ha anche collaborato con Alpine per il Formula Regional European Championship by Alpine (Freca). La partnership di successo ha contribuito in modo significativo alla crescita della serie negli ultimi anni. Fin dalla sua nascita, nel 2019 sotto la guida di Aci e Alpine, il campionato si è affermato come una delle piattaforme più competitive del panorama internazionale.

Nelle ultime stagioni 157 piloti in rappresentanza di 44 nazionalità e 22 team hanno gareggiato nella serie, tra cui gli attuali sedili F1 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Isack Hadjar (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) e Franco Colapinto (Alpine). Il passaggio dal Freca del 2025 al nuovo formato supportato dalla FIA nel 2026 significherà un completo riassetto del pacchetto tecnico e sportivo, creando una piattaforma in linea con le esigenze del mercato odierno e dei talenti di domani. In chiusura di evento si è espresso Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, che è tornato anche sulla scomparsa dello sciatore Matteo Franzoso. “La Formula Regional Championship 2026 sarà una tappa di transito. L’attenzione dal punto di vista mediatico crescerà con l’obiettivo di far crescere tanti giovani piloti. Antonelli? Le cose nello sport non succedono per caso e il talento va riconosciuto, ma i piloti devono essere nella condizione di dimostrare quanto valgono”.

Infine, su quanto successo a Franzoso, il ministro ha detto: “Per noi è motivo di tristezza e responsabilità. La vita umana è preziosa e andremo alla ricerca di ulteriore sicurezza. Dobbiamo cercare di limitare il rischio e lo faremo incontrandoci con il nostro gruppo di lavoro. Abbiamo lavorato con la FIS e con l’associazione maestri e abbiamo introdotto da poco l’obbligatorietà del casco”.

