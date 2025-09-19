Presidente Cio a Milano: “Nessun incontro con rappresentanti governo”

Roma, 19 set. (askanews) – “Non ho conosciuto personalmente nessun membro del governo italiano o del ministero dello sport. I membri del Comitato Esecutivo avranno incontri con loro nella settimana prossima. Non vedo l’ora di conoscere i risultati. Ma abbiamo avuto ottime comunicazioni nella scorsa settimana”. Lo dice il presidente del Cio, Kirsty Coventry, durante la conferenza stampa dopo la riunione del Comitato Esecutivo svolto a Milano. “Ho invece incontrato il sindaco di Milano Giuseppe Sala”. I vertici del Cio, secondo quanto emerge, avrebbero espresso disappunto per questa situazione venutasi a creare.

Ad accompagnarla in delegazione agli impianti di Milano-Cortina, tra gli altri, Federica Pellegrini, membro Cio, Valentina Marchei, ex pattinatrice olimpica, Giovanni Malagò e Andrea Varnier, ovvero presidente e ceo di Fondazione Milano Cortina 2026 e Christophe Dubi, direttore esecutivo del Cio. L’assenza dei membri di Palazzo Chigi non sarebbe sfuggita tanto da riferire in conferenza “Non ho conosciuto nessuno del governo o del ministero dello sport”.

Su Milano ha detto: “Dovrei essere neutrale nella mia posizione, non dovrei dire che Roma è una delle mie città preferite. Ma è la prima volta che vengo a Milano e devo dire che si sta avvicinando molto a diventare una di loro. La prima sera che ero qui ho fatto una passeggiata e ho colto lo spirito delle Olimpiadi. L’aspetto che più ho amato è stato ascoltare l’entusiasmo del sindaco Sala e con i rappresentanti delle regioni. Abbiamo iniziato il viaggio insieme e lo porteremo a termine insieme: non c’è tempo da perdere per la consegna dei lavori, saranno 140 giorni molto importanti. Siamo molto soddisfatti, naturalmente c’è sempre la possibilità di migliorare, sicuramente incontreremo degli ostacoli strada facendo ma siamo certi di arrivare a destinazione in tempo”.