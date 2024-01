Privatizzazioni, Meloni: no a lezioni da chi ha ceduto la Fiat

Roma, 22 gen. (askanews) – “Che l’accusa” di vendere l’Italia “mi arrivi dal giornale di proprietà di quelli che hanno preso la Fiat e l’hanno ceduta ai francesi, hanno trasferito all’estero la sede legale e la sede fiscale, hanno messo in vendita” sulle piattaforme dell’immobiliare “i siti delle nostre storiche aziende italiane… cioè non so se il titolo fosse un’autobiografia però francamente le lezioni di tutela di italianità da questi pulpiti anche no”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando, nel corso della registrazione di “Quarta Repubblica” che andrà in onda stasera su Rete 4, di un titolo di Repubblica che, sulle privatizzazioni, accusava la premier di voler mettere in vendita l’Italia.