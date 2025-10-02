Pro Pal, Mantovano: a guerra non si risponde con violenza

Roma, 2 ott. (askanews) – “Il governo si è espresso” sulla situazione a Gaza, sulla Flotilla e sulle manifestazioni “nelle sedi istituzionali e sarebbe improprio da parte mia aggiungere qualcosa. Posso soltanto formulare un auspicio – visto che vengono annunciate iniziative sul territorio nazionale: se veramente siamo contro la guerra, alla guerra non si risponde con azioni di violenza”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, a margine della presentazione delle iniziative per gli 800 anni dal transito di San Francesco.

“Le nostre forze di polizia, con la guida del ministro dell’Interno – ha spiegato – sono tra le migliori nel mondo per una regione particolare insieme a tante altre, quelle che da decenni riescono a garantire con estrema difficoltà, l’equilibrio tra la libertà di manifestare e la tutela dei beni di ciascuno di noi. Io credo che il loro lavoro vada rispettato – ha concluso Mantovano – e soprattutto che al desiderio di pace non si debba rispondere con azioni violente per le strade, sui negozi, nelle ferrovie nei luoghi di comunicazione, perché certamente i cittadini italiani non devono pagare le scelte su cui il governo si è già espresso del governo d’Israele”.