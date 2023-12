Prodi parla al Pd : noi riformisti dobbiamo fare l’Europa federale

Roma, 16 dic. (askanews) – “Non è presto (per riflettere sull’Europa, ndr) è la nostra sfida, la sfida di noi riformisti è completare l’Europa, fare l’Europa federale”. Lo ha detto l’ex premier Romano Prodi parlando all’evento ‘L’Europa che voglliamo’.

“Soprattutto – ha aggiunto – un’Europa che sia unita, forte, che torni a essere rilevante nel mondo. La tristezza maggiore che ho provato da quando sono uscito dalla politica è vedere come si sia affievolito l’interesse per l’Europa dei giovani per l’irrilevanza progressiva che l’europa ha avuto di fronte ai giganti usa e cina. Dobbiamo completare un progetto che ci ha portato tanti benefici, tanti vantaggi e che è ancora incompiuto”.