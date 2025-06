Protesta dei magistrati al Tribunale di Milano contro riforma Nordio

Milano, 10 giu. (askanews) – A Milano protesta dell’Associazione nazionale magistrati sulla scalinata del Palazzo di Giustizia contro la riforma del governo promossa dal Guardasigilli Carlo Nordio. Tutti i magistrati indossavano la toga e una coccarda tricolore, sventolando una copia della Costituzione; in prima fila il presidente dell’associazione, Cesare Parodi.Su uno striscione una frase di Piero Calamandrei: “Se volete andare in pellegrinaggio dove è nata la nostra Costituzione andate sulle montagne, nelle carceri, nei campi, dovunque è morto un italiano per riscattare la nostra libertà, perché è lì che è nata questa nostra Costituzione”.