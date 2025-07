Puglia protagonista della transizione verde con l’idrogeno

Bari, 12 lug. (askanews) – Dopo Udine e Milano, ha fatto tappa a Bari il Tour H2InComune, l’iniziativa promossa dall’Associazione Italiana Idrogeno – e RENAEL, per diffondere la cultura dell’idrogeno tra istituzioni, imprese e territori. Nella sede della Camera di Commercio del capoluogo pugliese, la terza tappa ha quindi visto una grande partecipazione di enti pubblici, realtà produttive e mondo della ricerca, in un confronto sul ruolo strategico dell’idrogeno per la decarbonizzazione e lo sviluppo sostenibile della regione. Abbiamo parlato con Cristina Maggi, Direttrice di H2IT:”L’Associazione Italiana Idrogeno è l’associazione nazionale che rappresenta le imprese e gli enti che si occupano di idrogeno in Italia. Quindi noi diciamo abbiamo come mission principale la promozione dell’idrogeno come vettore energetico per la decarbonizzazione e come anche opportunità economica per il comparto industriale. Ovviamente in questo contesto le progettuali dell’idrogeno oggi non si portano avanti senza stakeholder istituzionali, quindi è fondamentale per noi averli a bordo nello sviluppo delle progettualità”.Fondamentale preparare le pubbliche amministrazioni ad affrontare questa transizione verde offrendo strumenti validi e concreti. Abbiamo parlato con Piergabriele Andreoli, Presidente di RENAEL:”Il primo passo è fare comprendere che esistono diverse strade, una di queste appunto è l’utilizzo dell’idrogeno. Non è semplice perché l’idrogeno ha necessità di essere intanto prodotto, idrogeno verde, trasportato, utilizzato, quindi diciamo che ha una complessità. Però sarà indispensabile nel mix delle fonti energetiche per raggiungere appunto la neutralità carbonica”.Al centro dell’evento, i principali progetti in corso e le infrastrutture chiave per trasformare la Puglia in un polo d’avanguardia dell’innovazione energetica. La strategia H2Puglia2030 mira infatti a integrare energia, industria e trasporti in un ecosistema sostenibile, rafforzando il ruolo della regione come hub nazionale dell’idrogeno. Infine è intervenuta Gianna Elisa Berlingerio, Direttora Dipartimento Sviluppo Economico Regione Puglia:”La strategia pugliese è stata approvata alla fine del 2022. Abbiamo immaginato di avere varie linee direttrici dalla ricerca e sviluppo sull’idrogeno alla produzione, certamente il trasporto, lo stoccaggio e l’utilizzo sia per scopi di mobilità sia all’interno dei processi produttivi. Un primato al quale noi vogliamo legare un ribaltamento sul territorio di vantaggi derivanti dalla filiera dell’energia green”.Un modello che guarda all’Europa e punta a fare della Puglia un laboratorio della transizione ecologica.