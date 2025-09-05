X
Putin “Truppe occidentali in Ucraina sarebbero obiettivi legittimi”

5 Settembre 2025 12:03

Top News Italpress, Italpress
1 minuto per la lettura

VLADIVOSTOK (RUSSIA)(ITALPRESS) – Qualsiasi truppa occidentale schierata in Ucraina sarebbe un obiettivo legittimo da attaccare per Mosca. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, lanciando un avvertimento agli alleati di Kiev mentre discutono misure per la sua futura protezione. La Russia sostiene da tempo che uno dei motivi per cui è entrata in guerra in Ucraina è stato quello di impedire alla NATO di ammettere Kiev come membro e di dispiegare le sue forze in Ucraina. “Se delle truppe dovessero comparire lì, soprattutto ora, durante le operazioni militari, partiamo dal presupposto che si tratterebbe di obiettivi legittimi da distruggere”, ha detto Putin in un forum economico a Vladivostok. “E se si prenderanno decisioni che porteranno alla pace, a una pace duratura, allora semplicemente non vedo alcun senso nella loro presenza sul territorio dell’Ucraina”.
(ITALPRESS).

– foto: Ipa Agency –

