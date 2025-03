Rai Italia, Linea Azzurri: Maddalena Ferroni incontra Giovanni De Gennaro

Roma, 28 feb. (askanews) – Seconda puntata in arrivo per “Linea Azzurri”, il programma ideato da Angelo Maietta, dedicato ai campioni dello sport italiano, che andrà in onda sabato primo marzo alle 16.30 (orario di New York) su Rai Italia e l’indomani sarà disponibile sulla piattaforma di RaiPlay.

Ogni episodio, della durata di circa quaranta minuti, attraverso interviste esclusive offre un viaggio unico tra memoria e territorio, svelando i luoghi simbolo dell’infanzia e i sapori che hanno segnato i primi passi dei nostri atleti fino ai più importanti traguardi raggiunti. Il racconto diventerà così un omaggio alle radici dei campioni, trasformandoli in autentici testimonial delle loro terre.

In questa puntata, ambientata a Ivrea in provincia di Torino, Maddalena Ferroni inconterà Giovanni De Gennaro, protagonista indiscusso della Canoa Slalom, che dopo aver conquistato l’oro olimpico ai Giochi di Parigi 2024, racconterà la sua lunga ascesa, frutto di anni di sacrifici, dedizione e amore per l’acqua. Dalle rapide ai podi più prestigiosi, Giovanni svelerà cosa significhi essere un campione e quale forza interiore serva per affrontare ogni sfida. Con Mariella Petagine, inoltre, Maddalena Ferroni affonterà il tema della Sostenibilità legata allo sport e ai territori al centro della puntata.

Fiore all’occhiello della seconda stagione di “Linea Azzurri”, ancora una volta, è rappresentato dalla straordinaria partecipazione di Giovanni Malagò, presidente del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) che ha rinnovato il patrocinio morale, a cui, da questa edizione, si aggiunge anche quello del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che rappresenta una delle principali novità di questa stagione, visto che particolare attenzione è rivolta alla sostenibilità nello sport, in linea con il protocollo CONI-MASE sottoscritto l’11 luglio 2024.

Gli altri protagonisti delle seconda stagione di “Linea Azzurri”, dopo Terryana D’onofrio e Giovanni De Gennaro, saranno: Silvana Stanco (tiro a volo), Ludovico Viberti (nuoto), Angela Andreoli (ginnastica artistica) e Amanda Embriaco (paracanoa). Storie di sacrificio, passione e resilienza che rappresentano il meglio dello sport italiano e offrono uno spaccato di umanità e determinazione.