Rametta (Airis): LEED Platinum per Centro Meteo Europeo e Cineca

Roma, 31 mag. – “Siamo orgogliosi di aver organizzato, insieme a GBC Italia, questo evento che riteniamo fondamentale per portare evidenza a un progetto di grande valore: la certificazione LEED di due edifici di rilevanza strategica – il Centro Meteo Europeo e il Cineca. Queste strutture, fondamentali per la Regione Emilia-Romagna e per la città di Bologna, rappresentano l’eccellenza nell’ambito della tecnologia e della sostenibilità. AIRIS ha avuto il privilegio di contribuire dal punto di vista tecnico, accompagnando il percorso che ha portato al raggiungimento del livello massimo di certificazione LEED Platinum. Il risultato ottenuto è il frutto di un lavoro condiviso e multidisciplinare, che dimostra come innovazione e attenzione ambientale possano viaggiare insieme. È un traguardo importante per il territorio, che conferma la capacità dell’Emilia-Romagna di essere protagonista nei processi di transizione ecologica e tecnologica”.Lo ha dichiarato Francesca Rametta, presidente di AIRIS, in occasione dell’evento “Innovazione e sostenibilità”, promosso da GBC Italia e AIRIS presso il Tecnopolo DAMA.