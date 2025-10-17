X
<
>

Ranucci, Bortone: gli attacchi ai giornalisti devono finire

| 18 Ottobre 2025 00:02 | 0 commenti

Video Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 17 ott. (askanews) – “La piazza di oggi è bella, come è giusto che sia, ed è importante stringersi attorno a Sigfrido Ranucci e alla redazione di Report, perché questo attentato vile e inquietante per vari motivi, la modalità e l’orario è terribile e ci riporta ai tempi più bui, non dobbiamo pensare che il giornalismo d’inchiesta possa essere lasciato solo, gli attacchi ai giornalisti devono finire”.Così Serena Bortone, giornalista e conduttrice tv, intervenendo al sit-in di solidarietà sotto la sede Rai di via Teulada a Roma dopo l’attentato a Sigfrido Ranucci.

Ti potrebbe interessare anche:


ZzzQuil, indagine dimostra importanza e benefici di un buon sonno
-------------------------
Zyn, l’alternativa di Philip Morris per un futuro senza fumo
-------------------------
Zoetis, investimenti e innovazione per la salute degli animali
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDIZIONI DIGITALI