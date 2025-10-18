X
<
>

Rasnucci, Schlein: solidarietà, con destra democrazia a rischio

| 18 Ottobre 2025 11:59 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 18 ott. (askanews) – “Voglio esprimere la mia solidarietà a Sigfrido Ranucci, ieri è scoppiata una bomba davanti a casa sua. La democrazia è a rischio, la libertà di parola è a rischio quando l’estrema destra è al governo”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando al congresso del Pse ad Amsterdam. La destra al governo in Italia, ha aggiunto, produce “propaganda ogni giorno, creano un clima di divisione, polarizzazione, odio. La scorsa settimana la premier Giorgia Meloni ha detto che l’opposizione è peggio dei terroristi”.

Ti potrebbe interessare anche:


Zucchero: nel mio docu-film racconto Adelmo e il suo sradicamento
-------------------------
Zucchero torna live in Italia negli stadi
-------------------------
Zucchero da Londra: Non firmerei protocollo contro testi violenti
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDIZIONI DIGITALI