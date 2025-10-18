Rasnucci, Schlein: solidarietà, con destra democrazia a rischio

Roma, 18 ott. (askanews) – “Voglio esprimere la mia solidarietà a Sigfrido Ranucci, ieri è scoppiata una bomba davanti a casa sua. La democrazia è a rischio, la libertà di parola è a rischio quando l’estrema destra è al governo”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando al congresso del Pse ad Amsterdam. La destra al governo in Italia, ha aggiunto, produce “propaganda ogni giorno, creano un clima di divisione, polarizzazione, odio. La scorsa settimana la premier Giorgia Meloni ha detto che l’opposizione è peggio dei terroristi”.