Referendum, Conte: vogliono governanti “scudati”, non lo permetteremo

Milano, 19 mar. (askanews) – “Le campagne referendarie spesso si infiammano ma l’importante è che i cittadini riescano a capire, in questa confusione, la posta in gioco. In questo caso non è la separazione delle carriere né l’efficienza della giustizia, la verità è che la politica vuole rialzare, loro dicono la testa, ma è lo spazio di impunità, vogliono che i governanti di turno siano ‘scudati’ e si possano proteggere dalle inchieste della magistratura, non lo permetteremo, perché la legge è uguale per tutti e la devono rispettare anche ministri, presidenti del Consiglio e sottosegretari”. Così il leader M5s Guseppe Conte arrivando all’Università Statale di Milano in vista del referendum sulla giustizia.