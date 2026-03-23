Referendum, l’applauso del Comitato per il No ai primi exit poll

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Roma, 23 mar. (askanews) – Un piccolo applauso ha salutato i primi exit poll del referendum che vedono in vantaggio il No, seppur sul filo, al “Comitato “Società Civile per il No al referendum costituzionale”, riunito Centro Congressi Frentani, a Roma.Una attesa ottimista dopo i primi numeri fra i presenti, dove si aspetta anche l’arrivo di Maurizio Landini, segretario generale della Cgil e Giovanni Bachelet, presidente del Comitato Società Civile per il No.
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