Regionali, Donzelli: Toscana terra difficile ma ci crediamo

| 22 Settembre 2025 11:08 | 0 commenti

Firenze, 22 set. (askanews) – “Noi ovviamente sappiamo che la Toscana è una terra difficile per il centrodestra, ma se Fratelli d’Italia si fosse dovuta arrendere ai pronostici o non non a fare mai le battaglie difficili, non saremmo al primo partito Italia”. Lo ha detto Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo di FdI, a margine di un’iniziativa elettorale a Firenze a sostegno di Alessandro Tomasi per le Regionali.”Ci davano per spacciati quando eravamo all’1%, ci abbiamo creduto e siamo arrivati a governare bene l’Italia. Quindi -ha continuato Donzelli- non ci spaventano certamente né i sondaggi né i pronostici, anzi, per noi sono il miglior incoraggiamento a fare quello che sappiamo fare. Essere sinceri, mantenere la parola data e portare avanti i progetti che servono al territorio. Se vinceremo? ovviamente e noi auspichiamo di sì, dipende dai cittadini, fino all’ultimo istante ogni voto è utile per provare a cambiare davvero questa regione”.

