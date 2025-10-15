Regionali in Campania, Fico presenta la lista civica “Coalizione forte per battere la destra”

NAPOLI (ITALPRESS) – “La lista sarà presente chiaramente in tutte le province della Campania ed è un ulteriore tassello a consolidare una forza di coalizione che dovrà battere la destra e dovrà essere la vera alternativa alla destra anche nazionale”. Lo ha detto il candidato presidente di centrosinistra alla Regione Campania Roberto Fico (M5s) a Napoli, alla presentazione della lista civica “Roberto Fico Presidente”.

“Degli anni romani, soprattutto, potremmo dire i cinque della presidenza della Camera, ciò che resta e che io credo che posso portare come valore aggiunto in Campania e nel nostro territorio è sicuramente che dai problemi si esce con il dialogo, con la lealtà istituzionale”, ha aggiunto. “Non – ha proseguito Fico – tramite l’ascolto di un colore politico piuttosto che un altro, un’appartenenza. Ma cercando in modo sempre leale, onesto, collaborativo e costante di essere istituzione per tutti e per tutte. Motivo per cui anche gli slogan principali della mia campagna elettorale, possiamo dire, che avrà l’impresa al centro, quindi: ‘Ogni impresa conta. Ogni persona conta, ogni diritto conta, ogni territorio conta’. E noi siamo la società che, con interessi diversi, deve convivere. Le istituzioni e devono riuscire a far convivere la società con interessi diversi, in equilibrio. Questo simbolo rappresenta anche questo: tutta la nostra società che si mette a disposizione come servizio ai cittadini tramite la politica. Ed è quello che farò, ed è quello che faremo”.

“È una lista, come vedete anche dal simbolo, che rappresenta il mio percorso e credo poi il percorso di tanti”, ha spiegato. “Un percorso sia politico, sul territorio e sulla nostra Campania, che mi vede candidato nel 2010 come primo laboratorio politico del M5s, poi un blu istituzionale perché anche in questi anni abbiamo fatto un lavoro importante più istituzionale da presidente della commissione di vigilanza Rai, fino alla presidenza della Camera, all’opposizione alla maggioranza. Quindi, questo è un simbolo che rappresenta il mio percorso, di Roberto Fico. E, allo stesso tempo, io sono convinto che questo sia stato il percorso di tanti che sono entrati in parlamento, che hanno lavorato senza mai mollare sul territorio, nelle cooperative, di tanti imprenditori coraggiosi, di tanti che hanno lottato per la legalità, di tanti che hanno voluto dare un contributo serio, forte e costante alla nostra terra. E questo simbolo rappresenta tutte queste persone e tutte queste esperienze”.

“Quindi, ci sarà un contributo grande da parte di imprenditori, di professori universitari, della scuola, del mondo sociale, del mondo delle cooperative. Oggi è solo la prima presentazione a Napoli, dove saranno presentati tanti candidati, ma iniziamo, perché non possiamo presentarli tutti nello stesso giorno, dai capilista, ma poi avremo in tutte le province una presentazione ad hoc con i candidati” conclude.

