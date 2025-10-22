Regionali in Campania, Sangiuliano annuncia “Sarò capolista di Fratelli d’Italia”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho accettato l’invito che mi è venuto dai vertici di Fratelli d’Italia: guiderò la lista al Consiglio regionale della Campania”. Lo annuncia, in un’intervista al Corriere della Sera, l’ex ministro e giornalista Rai, Gennaro Sangiuliano. “Vorrei riprendere un discorso con i miei concittadini – afferma -. Sono napoletano, nato nel centro storico, quartiere San Lorenzo. La cosa ha iniziato a prendere forma la scorsa primavera. Ne ho parlato con persone a me particolarmente amiche: Giovanni Donzelli, Ignazio La Russa e Arianna Meloni. E ne ho discusso anche con il candidato governatore del centrodestra, Edmondo Cirielli, che stimo molto. C’è da riprendere un discorso, parlare della qualità della vita di tutti. Non c’è né rivalsa né riscatto”.

In merito alle critiche dell’opposizione per la sua discesa in campo afferma: “Mi sono già difeso citando l’articolo 51 della Costituzione: la partecipazione alla vita politica è un diritto democratico”. “In Rai – aggiunge – ci sono stati molti colleghi che hanno fatto politica: Badaloni, Marrazzo, Giulietti, Ravaglioli, genero di Andreotti. Tutte persone di valore. Forse perché sono di destra non dovrei avere questo diritto? Ma non voglio fare polemica: ci sono le leggi, e si applicano”. Sul rapporto con la premier afferma: “Nessuna freddezza. La premier è talmente impegnata: non abbiamo un rapporto quotidiano, ma ora che ho deciso mi ha detto: ‘In bocca al lupo, fai le cose per bene’” va avanti”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).