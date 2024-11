Regionali/Umbria, Proietti: 5 punti netti per noi, ci hanno votato giovani

Perugia, 19 nov. (askanews) -“Cinque punti netti in più e un risultato uniforme in tutta l’Umbria, al di là dei fuochi d’artificio in forze politiche vecchie e nuove” e poi “ci hanno votato molti giovani, il nostro progetto è stato credibile per loro”. Così la neo governatrice dell’Umbria Stefania Proietti ha commentato nel corso di una conferenza stampa a Perugia la sua vittoria contro la governatrice uscente di centrodestra Donatella Tesei.