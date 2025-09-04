Regionali,Tajani: presto vertice centrodestra per scelta candidati

Roma, 4 set. (askanews) – “Ci incontreremo presto con gli altri leader del centrodestra” per scegliere i migliori candidati per le elezioni regionali. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante la conferenza stampa, alla Camera, per la presentazione dell’evento “Azzurra libertà”, la festa nazionale di Forza Italia giovani.

“Non siamo una alleanza di tipo elettorale come è la sinistra, siamo una alleanza politica. Valuteremo chi saranno i migliori candidati possibili in Campania, Puglia e Veneto”, ha aggiunto escludendo l’ipotesi di avere una “lista Zaia in Veneto”, perché “andrebbe contro qualsiasi principio”.