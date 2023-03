Renault Espace. Stesso Dna, nuova generazione

ROMA (ITALPRESS) – Nel 1983, Renault svela quella che può essere considerata la prima “voiture à vivre”: la Espace. Questo pioniere, unico nel suo genere, è stato spesso copiato, mai eguagliato. Nel giro di cinque generazioni, è diventato una vera e propria icona del settore automotive. Oggi, il marchio transalpino svela il nuovo Espace, il nuovo grande veicolo a 5 o 7 posti, nato per rafforzare l’offensiva della Marca nei segmenti C e D. Prima rivoluzionario e poi visionario, Espace si è sempre evoluto al passo con i tempi. Oggi, nuovo Espace diventa un SUV dal design atletico ed elegante, intriso di sportività nell’allestimento Esprit Alpine. Fedele al suo DNA di grande veicolo a 5 o 7 posti, è tuttora il modello più abitabile della gamma Renault. Ed è proprio questo il suo punto di forza! La scelta di materiali raffinati e la qualità di assemblaggio e finiture mettono in risalto gli interni luminosi e alto di gamma, grazie al tetto panoramico in cristallo di oltre un metro quadrato, tra i più ampi del mercato.

Sempre al passo con i tempi, Espace è high-tech al suo interno, ma anche sotto il cofano. Si prende cura dei suoi occupanti mediante la connettività e non perde di vista l’impronta ambientale. Con dimensioni esterne più compatte e un peso ridotto di 215 kg rispetto al modello precedente, è dotato di una motorizzazione E-Tech Full Hybrid super efficiente da 200 cv. Il consumo ridotto di carburante in conformità con le normative (4,6l/ 100 km) consente un’autonomia fino a 1.100 chilometri con un pieno, senza necessità di ricarica. Nuovo Espace, a basso consumo di carburante, emette solo 104 grammi di CO2 al chilometro. Nella tradizione storica delle “voitures à vivre” di Renault, Nuovo Espace offre il massimo livello di prestazioni su strada e sicurezza per tutti gli occupanti, grazie alla piattaforma dell’Alleanza CMF-CD, al telaio appositamente progettato e ai suoi 32 dispositivi di assistenza alla guida. Il piacere di guida è potenziato da Multi-Sense e da 4Control Advanced, il sistema a quattro ruote sterzanti di Renault. Gli ordini di Nuovo Espace apriranno a primavera 2023.

“Nuovo Renault Espace è un veicolo importante per garantire e confermare la crescita del nostro mix. Ha lo stesso DNA delle cinque generazioni precedenti per il look alto di gamma, il comfort, l’abitabilità e la luminosità. Ma si è trasformato, per rispondere alle nuove esigenze dei clienti, con una motorizzazione ibrida di riferimento e un’esclusiva esperienza multimediale” dichiara Fabrice Cambolive, CEO della Marca Renault.

