Renault Group nomina Francois Provost Ceo e Amministratore

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione di Renault Group, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Jean-Dominique Senard, ha deciso, su raccomandazione del Comitato Governance e Retribuzioni, di nominare François Provost CEO di Renault S.A. e Presidente di Renault s.a.s a partire dal 31 luglio per un periodo di quattro anni, nonchè Amministratore di Renault S.A. e Renault s.a.s.

François Provost, che ha precedentemente ricoperto il ruolo di Direttore Acquisti, Partnership e Public Affairs, è un dirigente di grande esperienza, che vanta ben 23 anni nel Gruppo.

Con un percorso di carriera internazionale dove ha svolto funzioni operative e strategiche, una conoscenza approfondita delle sfide del settore e la sua visione strategica, François Provost ha tutte le doti necessarie per proseguire ed accelerare la trasformazione di Renault Group, garantire la continuità dello sviluppo, soprattutto sui mercati internazionali e nelle partnership, capitalizzare sull’agilità strategica e mantenere alti requisiti di performance, sempre nel rispetto dei valori dell’azienda.

“Sono convinto che François Provost saprà guidare il Gruppo con discernimento e secondo criteri di sostenibilità, in un ambiente che richiede al tempo stesso esecuzione rigorosa, visione strategica e capacità di innovazione. In questo settore in profondo cambiamento, la sua determinazione e senso di responsabilità saranno un’importante risorsa per guidare i team e proseguire la nostra dinamica. Lo status quo non esiste in Renault Group. Con le sue competenze e conoscenza dell’azienda potremo portare a termine la realizzazione del nostro piano strategico, definire le condizioni di quello successivo e garantirne l’implementazione con successo. Sono davvero lieto di lavorare con lui. Un particolare ringraziamento va a Duncan Minto per aver assunto la carica ad interim per queste due settimane” ha dichiarato Jean-Dominique Senard al termine della riunione del Consiglio di Amministrazione.



“E’ con orgoglio e gratitudine che accolgo questa nomina. Ringrazio il nostro Presidente Jean-Dominique Senard ed il Consiglio di Amministrazione per la fiducia che mi stanno dimostrando. Il mio pensiero va in particolare ai team del Gruppo che mi hanno affiancato in questi 23 anni. Ci metterò tutta la mia energia e passione per contribuire, insieme ai nostri 100.000 dipendenti nonchè ai concessionari, fornitori e partner, allo sviluppo del Gruppo, fiore all’occhiello dell’industria francese da 127 anni. Renault Group può contare su solide basi sostenute da team impegnati, una splendida gamma di prodotti, Marche forti ed un innovativo modello organizzativo. Tutti elementi che si riveleranno preziosi per accelerare la nostra trasformazione in un contesto sempre più impegnativo per il settore. Potete contare sul mio impegno e la mia determinazione per scrivere insieme la prossima pagina della nostra storia” ha commentato François Provost.

