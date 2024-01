Renault Italia chiude il 2023 in forte crescita

ROMA (ITALPRESS) – La Marca Renault persegue dall’inizio del 2021 una strategia volta alla ricerca del valore, con una progressione delle vendite nei canali più redditizi. Nell’anno 2023 Renault ha, così, commercializzato 57.977 autovetture a clienti privati (+24%), con una quota di mercato in crescita che raggiunge il 6,6% (+0,6 pt). La strategia che privilegia il valore è sostenuta anche dal successo dei nuovi prodotti tra cui Nuova Clio che si è subito posizionata sul podio del suo segmento. Renault si conferma sul podio del mercato elettrico a privati, con 2.907 immatricolazioni ed una quota del 9,2%. In particolare, Megane E-TECH Electric e Twingo E-TECH Electric si posizionano nella top ten dei veicoli più venduti a privati (autovetture), rispettivamente con 1.420 e 1.345 unità ed una quota di mercato del 4,5% e 4,3%.

Nel 2021, con la commercializzazione di Arkana a giugno, Renault diede avvio alla sua offensiva nel segmento C. Mègane E-TECH Electric, commercializzata a giugno 2022, ha proseguito quest’offensiva attestandosi, nel 2023, come primo modello del suo segmento, con una quota di mercato del 14,6%. Alla fine del 2022, infine, Renault ha rafforzato la sua presenza su questo segmento, con l’arrivo del nuovo SUV tecnologico Austral.

Alla fine del 2023, Renault registra una quota di mercato del 4% nel segmento C, in crescita rispetto al 2022 (+1,1 pt). Il mix autovetture sul segmento C cresce di 5,0pt rispetto al 2022, arrivando al 22,3%. Ora che la riconquista del segmento C è ben avviata, Renault può iniziare quella del segmento D. Dopo l’esordio con Nuovo Espace, lanciato nel 2023, la Marca proseguirà nel 2024 con l’introduzione sul mercato di Rafale, il suo nuovo suv coupè, audace ed inedito, che sarà il portabandiera della gamma.

“Sono molto soddisfatto di come abbiamo affrontato e chiuso il 2023, ottenendo una crescita significativa sia in termini di volumi che di quota di mercato. Inoltre, in linea con gli assi strategici del piano Renaulution, registriamo una progressione delle vendite nei canali più redditizi, ci manteniamo sul podio del green market, realizzando con la nostra gamma E-TECH[1] più del 40% delle nostre vendite, e continuiamo con successo l’offensiva nel segmento C. Nel 2024 proseguiremo in questa direzione, con il lancio di tanti nuovi prodotti tra cui Scenic E-tech Electric, Rafale e R5 E-tech Electric che rafforzeranno il posizionamento della Marca sugli assi creatori di valore” ha dichiarato Raffaele Fusilli, Ad di Renault Italia.

