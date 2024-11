Renault Trafic “Miglior veicolo di servizio” ai MissionFleet Awards

ROMA (ITALPRESS) – Nell’ambito della nona edizione dei MissionFleet Awards, il premio italiano dedicato al settore delle flotte aziendali, Renault Trafic è stato eletto “miglior veicolo di servizio”. Il Premio organizzato da Newsteca, casa editrice di MissionFleet – la rivista dell’auto aziendale in edizione bimestrale- rappresenta la conclusione di un processo di selezione durato sei mesi. Renault Trafic è stato premiato dalla giuria, composta da esperti di settore e fleet manager, come “miglior veicolo di servizio, per la versatilità e l’affidabilità in uso lavorativo”.

“Questo ambito premio ottenuto per Renault Trafic, è per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione, in quanto da sempre il Gruppo Renault è riconosciuto come costruttore di veicoli commerciali di qualità, ottenendo ottime performance commerciali e collocandosi tra le prime posizioni del mercato per volumi di vendita” ha dichiarato Paolo Lembo, Fleet, Used Cars & Network Strategy Director Gruppo Renault Italia.

“Renault Trafic è stato scelto sia dai noleggiatori istituzionali che dalle flotte di prossimità per la sua affidabilità, l’alto livello di prestazioni e personalizzazioni e la versatilità di configurazione, tutte qualità che da oltre 40 anni decretano il successo di questo modello, icona del segmento e terzo furgone leggero più venduto in Europa. Questo premio è, quindi, il risultato concreto di un lavoro che parte da lontano” ha concluso Lembo.

