Renzi(Iv): chi prende più voti sarà candidato premier centrosinistra

Roma, 19 lug. (askanews) – “Non serve un federatore di questa coalizione… Nel 2018, quando ero segretario Pd, dissi: il leader del partito principale è candidato premier. Oggi non capiterà a me, credo, dico con libertà totale: il leader o la leader del partito di maggioranza è il candidato a palazzo Chigi. Mi sembra un ragionamento di grande correttezza”. Lo ha detto il leader di Iv Matteo Renzi, parlandoa ‘Metropolis’ della possibile alleanza di centrosinistra.

Un’alleanza è necessaria, aggiunge, “serve un’alternativa, per come funzionano le regole del gioco l’alternativa la fai se ti metti tutti insieme. Io non voglio avere Meloni per altri 5 anni… Non ce li voglio più. L’unico modo per non volerli è costruire un’alternativa”.