Restaurata a Beirut la fontana “Ardea Purpurea” di Marco Bravura

Roma, 15 set. (askanews) – È stato completato il restauro e la ricollocazione della fontana monumentale “Ardea Purpurea”, opera dell’artista italiano Marco Bravura, situata a Beirut. Il progetto è frutto di una significativa iniziativa culturale promossa da Assorestauro, con il sostegno dell’Ambasciata d’Italia in Libano e dell’Ufficio ICE di Beirut.

L’intervento ha restituito alla città un’importante opera di arte urbana, simbolo della cooperazione tra Italia e Libano, in un contesto segnato da difficoltà sociali ed economiche. La fontana, concepita originariamente come emblema dell’amicizia tra i due Paesi, torna oggi a risplendere grazie a un lavoro condiviso tra istituzioni, artisti, forze armate e imprese italiane e libanesi.

L’artista Marco Bravura ha seguito con attenzione ogni fase del restauro, offrendo indicazioni determinanti per garantire la coerenza artistica e tecnica dell’intervento. Il coordinamento scientifico è stato affidato all’architetto Francesca Brancaccio, delegata all’internazionalizzazione del Consiglio Direttivo di Assorestauro, la cui guida ha assicurato un dialogo costante tra competenze tecniche e visione culturale.

Un apporto essenziale alla riuscita dell’iniziativa è stato fornito dalle Forze Armate Libanesi, che hanno garantito un supporto logistico fondamentale, specialmente nelle fasi più complesse dell’operazione.

Il progetto ha coinvolto eccellenze italiane del settore della conservazione e dell’innovazione tecnologica, tra cui: B5 Srl, Mapei, iGuzzini, Ibix Srl e Gruppo Pouchain. Ciascuna realtà ha contribuito con competenze altamente specializzate, materiali e tecnologie all’avanguardia, confermando il valore del Made in Italy nel contesto del restauro e della cooperazione culturale internazionale.

Il restauro della “Ardea Purpurea” si configura come un modello virtuoso di diplomazia culturale, dimostrando come l’arte e il patrimonio condiviso possano diventare strumenti di dialogo e collaborazione tra i popoli, anche in tempi difficili. Assorestauro desidera esprimere un sentito ringraziamento a S.E. l’Ambasciatore d’Italia in Libano, al direttore ed al personale della Italia Trade Agency – ITA / ICE per l’impegno profuso nel sostenere una visione di cultura come veicolo di cooperazione, resilienza e sviluppo sostenibile.