Retake a Roma con McDonald’s per la cura del verde

1 minuto per la lettura
Roma, 20 set. (askanews) – Cura, ambiente e sinergia. Sono le tre parole chiave che hanno contraddistinto l’iniziativa lanciata da McDonald’s, in collaborazione con Retake, e patrocinata dall municipio VIII di Roma. Prendersi cura degli spazi pubblici, contrastare il fenomeno del littering e restituire valore alle comunità sono gli obiettivi della quinta edizione del progetto “Insieme a te per l’ambiente”, l’iniziativa nazionale che ha visto anche il supporto di Assoambiente e Utilitalia. Il Presidente Commissione Commercio Municipio Roma VIII Michele Marini ha spiegato così l’idea dell’iniziativa”È veramente molto importante quello che sta succedendo oggi per le istituzioni e per il municipio, perché la cosa più importante è la cura. Quando più persone, più associazioni, più aziende fanno sinergia e riescono non solo a raccontare ma ancheca creare qualcosa di bello”. Dopo l’esordio di Milano, oltre 150 volontari si sono presi cura del Giardino Corinto e di Parco Schuster, due dei principali polmoni verdi della parte sud della capitale. Pinze, sacchi, pennelli per ridare vita a panchine e grate, l’obiettivo di McDonald’s è consolidare il legame tra comunità, territorio e cittadini, come ben spiegato da Matteo Penco, CFO per McDonald’s Italia.”Quest’anno a Roma abbiamo due progetti importanti che stiamo eseguendo. Il primo prevede la realizzazione di un’area giochi per famiglie e bambini, proprio qui nel giardino Corinto, che servirà come elemento di aggregazione e unità per tutto il quartiere. La seconda iniziativa invece prevede la realizzazione di un murales che verrà fatto sul muro di cinta del mercato rionale, che tra l’altro è un’opera artistica che verrà realizzata con dei rivestimenti anti-smog”. Queste prime due tappe rappresentano solamente due punti verso l’obiettivo che l’iniziativa si pone. 150 tappe in tutta Italia con lo sguardo verso il cambiamento ed il futuro.
Ti potrebbe interessare anche:
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA