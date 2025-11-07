Riforma fiscale e IA, il Forum Wolters Kluwer traccia la rotta

MILANO (ITALPRESS) – Riforma fiscale, cooperative compliance e intelligenza artificiale sono stati i temi al centro del XIV Forum Fiscale organizzato da Wolters Kluwer Italia al MUDEC di Milano, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

L’evento ha riunito rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza, oltre a imprese, professionisti e accademici, per fare il punto sulle nuove sfide del sistema tributario italiano.

Nel corso dei lavori, i relatori hanno approfondito lo stato di attuazione della riforma fiscale e le nuove prospettive di collaborazione tra fisco e contribuenti. E’ emerso come la cooperative compliance rappresenti un modello evoluto di rapporto tra amministrazione e imprese, fondato su governance interna, trasparenza e uso di strumenti digitali avanzati.

Sul fronte dell’intelligenza artificiale, il dibattito ha evidenziato le potenzialità delle analisi predittive e delle soluzioni automatizzate per migliorare l’efficienza dei processi fiscali, ribadendo al tempo stesso l’irrinunciabilità dell’elemento umano in termini di giudizio, responsabilità ed etica.

“La cooperative compliance promuove un rapporto più collaborativo e trasparente tra imprese e amministrazione, trasformando il fisco da semplice organo di controllo a partner affidabile – ha dichiarato Giulietta Lemmi, CEO di Wolters Kluwer Italia -. In questo scenario, l’intelligenza artificiale diventa un alleato strategico per automatizzare la conformità e rafforzare la fiducia”.

Tomàs Font, Vice President & General Manager Wolters Kluwer Tax & Accounting Europe South, ha evidenziato come “la transizione fiscale e tecnologica in corso rappresenti per professionisti e imprese non solo una sfida normativa, ma anche una grande opportunità di crescita e collaborazione”.

Dal XIV Forum Fiscale è emersa la necessità di un approccio integrato tra normativa, tecnologia e cultura professionale per accompagnare il Paese nella trasformazione digitale.

– foto ufficio stampa Wolters Kluwer –

(ITALPRESS).