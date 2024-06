Riforme, Meloni: sinistra scatenatissima vuole lasciare tutto com’è

Roma, 25 giu. (askanews) – “Va avanti a passi spediti il lavoro del governo per riformare questa nazione, nonostante l’opposizione feroce di chi ci propone come unico programma quello di lasciare tutto com’è. Ma noi abbiamo preso degli impegni con gli italiani che ci chiedevano un cambiamento e intendiamo rispettarli”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una diretta diffusa sui suoi profili social.

“In meno di 20 mesi – prosegue Meloni – abbiamo avviato diversi importanti riforme: fisco, giustizia, codice appalti, la “riforma del premierato che ha completato la sua prima lettura al Senato e che se gli italiani la vorranno confermare col referendum metterà fine a 70 anni di instabilità, di governi balneari, governi tecnici, governi arcobaleno, promesse tradite e trasformismo. Contro tutte queste riforme la sinistra di ogni colore è scatenatissima, ci accusano di ogni possibile nefandezza”.