Riforme,Schlein in piazza: tante bandiere,allargare campo c’è sempre tempo

Roma, 18 giu. (askanews) – “È una bellissima piazza, con tanta partecipazione e tante bandiere tutte diverse per difendere la Costituzione e l’unità nazionale. È importante essere qui con tante realtà associative e movimenti, tutti uniti per impedire di stravolgere la Costituzione”. Lo ha detto ai cronisti Elly Schlein, segretaria del Pd, parlando a margine della manifestazione delle opposizioni contro il premierato e l’autonomia differenziata in corso in piazza Santi Apostoli a Roma.

A chi le ha chiesto un commento sulla “larghezza del campo” dei promotori della protesta, dal momento che dalla piazza mancano forze come Italia viva e Azione, Schlein ha risposto: “È una manifestazione unitaria, c’è sempre tempo di allagare quando gli obiettivi sono comuni”.