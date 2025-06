Riki feat Lorella Cuccarini lancia la sua hit “Cha Cha Twist!”

Milano, 9 giu. (askanews) – Venerdì 13 giugno, esce il nuovo singolo “Cha Cha Twist!” (Columbia / Sony Music) di Riki feat Lorella Cuccarini, l’inedito è successivo alla pubblicazione di “Quanto sei bella” e “Carillon” che hanno segnato il ritorno sulle scene musicale dell’artista a circa due anni dall’ultima release. Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, tornato sul mercato con prodotti e immagini musicali più maturi, comunicando la sua arte, il suo sistema e la sua emotività, attraverso una vesta nuova, più autentica, artistica e sincera, lancia la sua hit estiva, a pochi mesi dal nuovo album, previsto entro la fine dell’anno. Riki feat Lorella Cuccarini, icona della televisione che della danza e della musica ne ha fatto una straordinaria cornice attorno alla sua carriera, lanciano così il loro “Cha Cha Twist!”, un invito a ballare con spensieratezza, abbandonando la routine per godersi i momenti più semplici, reali e sentiti. Dopo i primi due singoli più sentimentali e strutturati, “Cha Cha Twist!” unisce il retrò dei grandi classici estivi a quello più contemporaneo, dal gusto orecchiabile, vivace e colorato.

La generosità artistica di Lorella Cuccarini, la più amata dagli italiani, abbraccia il talento e l’energia di Riki, regalando un’esplosione di colori, amore e leggerezza, portando così il pubblico nella loro estate più calda, tra un “Cha Cha Twist!” e un tuffo a cielo aperto.

Classe 1992, dopo aver partecipato al talent televisivo per eccellenza ‘Amici di Maria De Filippi’, Riccardo Marcuzzo in arte Riki, inizia una lunga carriera musicale che lo porta a diventare, nel 2017, l’artista più venduto dell’anno; il suo primo album ‘Perdo le parole’ viene certificato triplo disco di platino, nonché l’album più venduto del primo semestre del 2017, mentre l’album live intitolato ‘Live & Summer Mania’ contenente dei brani internazionali, lo porta davanti a quattordicimila persone a Buenos Aires e venticinquemila persone all’Arena di Città del Messico. Riki, tornato nell’ottobre 2024 con la pubblicazione degli inediti “Quanto dei bella” e “Carillon”, con alle spalle centinaia di tour sold-out, si riprende la sua scena, rimettendo al centro il suo lavoro, la sua arte, la sua vita e ripartendo in qualche modo da zero; il suo quarto album ‘CASABASE’ in uscita entro la fine dell’anno.