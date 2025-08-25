Ripartita la nave MSC in avaria con 8.500 persone a bordo, procede verso Napoli dove arriverà entro le 21

ROMA (ITALPRESS) – MSC World Europa è attualmente in navigazione verso il porto di Napoli di destinazione con sistema di propulsione parzialmente ripristinato, a seguito di un inconveniente tecnico riscontrato in precedenza. Una verifica tecnica approfondita sarà effettuata non appena la nave avrà raggiunto lo scalo previsto. L’arrivato stimato è entro le 21:00 di questa sera. Questa sera procederemo con lo sbarco e l’imbarco degli ospiti e, salvo ulteriori problemi, la nave salperà domattina per la prossima tappa a Messina. Tuttavia, potremo confermare questa partenza solo dopo un’ulteriore ispezione a Napoli al momento dell’arrivo. Tutti i servizi a bordo continuano a funzionare regolarmente e non vi sono condizioni che compromettano la sicurezza degli ospiti o dell’equipaggio. I passeggeri, inclusi coloro che devono imbarcarsi a Napoli, sono stati tempestivamente informati del ritardo e ricevono aggiornamenti costanti sull’evolversi della situazione. Lo comunica Msc in una nota.

IL RACCONTO DELLA GIORNATA

Alle ore 07.25 di questa mattina la nave da crociera battente bandiera maltese, in navigazione da Genova a Napoli con a bordo 8.585 persone (6.496 passeggeri e 2.089 membri di equipaggio), ha comunicato al Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo della Guardia Costiera di avere riscontrato un problema di natura elettrica ai motori, a circa 8 miglia nautiche a sud-ovest dell’isola di Ponza.

Lo rende noto la Guardia Costiera, sottolineando in una nota che la situazione a bordo risulta tranquilla e sotto controllo: le condizioni meteomarine sono favorevoli e i servizi essenziali per i passeggeri continuano a essere assicurati dai generatori di bordo. Due rimorchiatori sono già partiti – rispettivamente dai porti di Gioia Tauro e di Napoli – per assistere la nave da crociera e condurla successivamente in sicurezza al porto di Napoli. Tecnici specializzati della Compagnia, sottolinea la nota, stanno inoltre raggiungendo l’unità per effettuare le necessarie verifiche a bordo al fine di risolvere l’avaria. A scopo precauzionale, è stato disposto l’invio in zona di una motovedetta della Guardia Costiera di Ponza e di una motovedetta della Guardia Costiera di Napoli, ed è inoltre previsto un sorvolo di un elicottero AW 139 – Nemo sempre della Guardia Costiera. Il Centro Secondario di Soccorso Marittimo della Guardia Costiera di Civitavecchia sta seguendo costantemente l’evoluzione della situazione tramite i propri sistemi di monitoraggio del traffico marittimo, mantenendo un contatto diretto con la nave e con l’armatore, conclude la nota.

– foto d’archivio IPA Agency –

(ITALPRESS).