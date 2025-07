Risultati in crescita per Alfa Romeo nel primo semestre 2025

TORINO (ITALPRESS) – In uno scenario sociale e di settore in costante evoluzione, Alfa Romeo continua a crescere a livello globale: nel primo semestre del 2025, le immatricolazioni del brand fanno registrare un aumento del 20% rispetto allo stesso periodo del 2024, confermando un trend positivo in termini di volumi e di consolidamento della quota di mercato.

Un risultato riflette il successo di una gamma completa impreziosita dalla nuova compatta Junior che è stata accolta con grande entusiasmo confermando la capacità di Alfa Romeo di evolversi restando fedele al proprio DNA, fatto di sportività e saper fare italiano.

“Il 115° anniversario di Alfa Romeo non è solo una ricorrenza, ma un’occasione per celebrare l’essenza più autentica del marchio. I primi sei mesi dell’anno segnano una crescita omogenea, frutto di un progetto solido e di un’offerta commerciale completa. Con oltre 45.000 ordini, Alfa Romeo Junior è il principale traino di una gamma che, con Tonale, Giulia e Stelvio, continua a incarnare lo spirito del brand nei rispettivi segmenti. Il focus è anche sul futuro, che presto condivideremo attraverso una nuova visione del marchio, frutto del lavoro appassionato di un team straordinario. Vogliamo cogliere nuove opportunità e affrontare con determinazione le sfide di uno scenario globale in continua evoluzione. Lo faremo con le nostre persone, con la rete dei concessionari e con gli Alfisti di tutto il mondo, forti di un’identità unica e di quell’approccio audace che da sempre ci contraddistingue” dichiara Santo Ficili, CEO Alfa Romeo.



In Europa, le immatricolazioni crescono del 33,3% rispetto allo scorso anno, rafforzando la presenza del marchio e confermando un chiaro trend di crescita. A trainare la performance sono stati alcuni mercati chiave, tra cui la Francia, dove si registra un +51%, con Junior già leader nel suo segmento; il Regno Unito, in cui le immatricolazioni aumentano del 50%; l’Italia, che segna un +35%; e infine i Paesi Bassi, dove si assiste a una crescita esponenziale del 200%.

Anche in Sud America Alfa Romeo segna una forte accelerazione, con un incremento del 63% rispetto al primo semestre del 2024, a conferma del crescente interesse per i modelli del marchio in un’area ad alto potenziale. In Nord America, invece, le immatricolazioni registrano una flessione in un contesto in evoluzione che il brand sta affrontando con una strategia mirata e una visione proattiva, orientata a intercettare nuove opportunità di crescita.

Nella regione MEA (Medio Oriente e Africa), Alfa Romeo continua a consolidare la propria presenza con un aumento delle immatricolazioni del 34%, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Infine, nell’area India-Asia Pacifico, il brand continua a investire per rafforzare la propria presenza. A giugno Junior ha debuttato in Giappone, mentre il lancio in Australia è imminente. A breve il marchio sarà introdotto anche in Malesia e Taiwan segnando una nuova fase di espansione per la regione. In attesa di questi sviluppi, le performance del primo semestre registrano un lieve calo. In Cina, le performance restano stabili rispetto al 2024.

A trainare la crescita di Alfa Romeo è la Junior che, a pochi mesi dal lancio in 38 Paesi, ha già superato i 45.000 ordini, di cui il 17% rappresentato dalla configurazione full electric. Junior è disponibile in versione Elettrica Veloce da 280 CV e Elettrica 156 CV, Ibrida da 145 CV disponibile anche in configurazione Q4, la risposta più completa del segmento che ha saputo reinterpretare lo spirito del marchio in chiave compatta e accessibile. Anche Tonale continua a svolgere un ruolo strategico nella gamma Alfa Romeo ed è tuttora un riferimento nel panorama dei C-SUV Premium grazie al suo equilibrio tra sportività, efficienza e contenuti tecnici avanzati. Buoni risultati anche per Giulia e Stelvio, che nei rispettivi segmenti continuano a incarnare l’essenza della sportività Alfa Romeo.

