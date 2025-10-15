Riunione Governo su Gaza, pronti aiuti con Protezione civile

2 minuti per la lettura
Roma, 15 ott. (askanews) – L’Italia è in grado di allestire “in
pochi giorni” un ospedale da campo a Gaza e di approntare delle
casette prefabbricate modulari per ospitare famiglie. E’ questo
uno dei primi aiuti che il governo può inviare nella Striscia,
secondo quanto emerso dalla riunione a Palazzo Chigi presieduta
dal ministro degli Esteri Antonio Tajani.
Al summit – voluto dalla premier Giorgia Meloni, oggi impegnata
nella riunione del Processo di Aqaba – hanno partecipato i
Ministri dell’Università e la Ricerca Anna Maria Bernini, della
Salute Orazio Schillaci, della Protezione civile e le Politiche
del Mare Nello Musumeci, dell’Agricoltura, sovranità alimentare e
foreste Francesco Lollobrigida, per gli Affari Regionali e le
Autonomie, Roberto Calderoli, per le Disabilità Alessandra
Locatelli, e rappresentanti dei Ministeri della Difesa (il Capo
di Stato Maggiore della Difesa Generale Luciano Portolano),
dell’Istruzione, il Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio, Alfredo Mantovano e i vertici dell’intelligence.
Presente anche l’ambasciatore Bruno Archi, che dovrebbe essere
nominato inviato speciale della Farnesina per Gaza.
L’obiettivo della riunione, spiega Palazzo Chigi, “è identificare
gli interventi più urgenti e realizzabili nel breve termine con
particolare attenzione al sostegno umanitario e sanitario,
sviluppando al contempo un piano organico e sinergico tra tutte
le istituzioni e i soggetti coinvolti”.
In particolare, ha spiegato il ministro Nello Musumeci, “la
Protezione civile italiana è pronta a fornire risorse umane,
strumentali e mezzi in soccorso della popolazione palestinese. Il
vigente stato di emergenza, dichiarato fino al maggio 2026, ci
consente di operare in deroga e di disporre di tutte le strutture
operative del sistema nazionale, con relativa copertura
finanziaria. Possiamo allestire in pochi giorni un ospedale di
campo e approntare delle casette prefabbricate modulari per
ospitare famiglie anche a medio termine”. Inoltre “nella fase
della ricostruzione a Gaza della città distrutta si potrà mettere
a disposizione un apposito team di esperti per collaborare nella
fase della pianificazione e progettazione”.
Per quanto riguarda il programma ‘Food for Gaza’, che sarà
ampliato, il ministro Francesco Lollobrigida ha spiegato che “in
questa prima fase lavoriamo per far arrivare generi alimentari
insieme alle associazioni agricole che le hanno raccolte in
quantità molto significativa, contribuiremo ancora di più. E’ una
ricostruzione che va pianificata insieme alle parti, per
garantire sicurezza alimentare stabile in un processo che ci
auguriamo tutti di stabilizzazione della pace”.
Nel corso dell’incontro, si legge ancora nel comunicato di
Palazzo Chigi, è stato anche “sottolineato l’intento di
proseguire con la cooperazione allo sviluppo, coinvolgendo anche
il settore privato”.
La task force tornerà a riunirsi nelle prossime settimane e
all’occorrenza sarà allargata anche agli altri Ministeri e alle
altre istituzioni coinvolte.
