Riunione Governo su Gaza, pronti aiuti con Protezione civile

Roma, 15 ott. (askanews) – L’Italia è in grado di allestire “in

pochi giorni” un ospedale da campo a Gaza e di approntare delle

casette prefabbricate modulari per ospitare famiglie. E’ questo

uno dei primi aiuti che il governo può inviare nella Striscia,

secondo quanto emerso dalla riunione a Palazzo Chigi presieduta

dal ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Al summit – voluto dalla premier Giorgia Meloni, oggi impegnata

nella riunione del Processo di Aqaba – hanno partecipato i

Ministri dell’Università e la Ricerca Anna Maria Bernini, della

Salute Orazio Schillaci, della Protezione civile e le Politiche

del Mare Nello Musumeci, dell’Agricoltura, sovranità alimentare e

foreste Francesco Lollobrigida, per gli Affari Regionali e le

Autonomie, Roberto Calderoli, per le Disabilità Alessandra

Locatelli, e rappresentanti dei Ministeri della Difesa (il Capo

di Stato Maggiore della Difesa Generale Luciano Portolano),

dell’Istruzione, il Sottosegretario alla Presidenza del

Consiglio, Alfredo Mantovano e i vertici dell’intelligence.

Presente anche l’ambasciatore Bruno Archi, che dovrebbe essere

nominato inviato speciale della Farnesina per Gaza.

L’obiettivo della riunione, spiega Palazzo Chigi, “è identificare

gli interventi più urgenti e realizzabili nel breve termine con

particolare attenzione al sostegno umanitario e sanitario,

sviluppando al contempo un piano organico e sinergico tra tutte

le istituzioni e i soggetti coinvolti”.

In particolare, ha spiegato il ministro Nello Musumeci, “la

Protezione civile italiana è pronta a fornire risorse umane,

strumentali e mezzi in soccorso della popolazione palestinese. Il

vigente stato di emergenza, dichiarato fino al maggio 2026, ci

consente di operare in deroga e di disporre di tutte le strutture

operative del sistema nazionale, con relativa copertura

finanziaria. Possiamo allestire in pochi giorni un ospedale di

campo e approntare delle casette prefabbricate modulari per

ospitare famiglie anche a medio termine”. Inoltre “nella fase

della ricostruzione a Gaza della città distrutta si potrà mettere

a disposizione un apposito team di esperti per collaborare nella

fase della pianificazione e progettazione”.

Per quanto riguarda il programma ‘Food for Gaza’, che sarà

ampliato, il ministro Francesco Lollobrigida ha spiegato che “in

questa prima fase lavoriamo per far arrivare generi alimentari

insieme alle associazioni agricole che le hanno raccolte in

quantità molto significativa, contribuiremo ancora di più. E’ una

ricostruzione che va pianificata insieme alle parti, per

garantire sicurezza alimentare stabile in un processo che ci

auguriamo tutti di stabilizzazione della pace”.

Nel corso dell’incontro, si legge ancora nel comunicato di

Palazzo Chigi, è stato anche “sottolineato l’intento di

proseguire con la cooperazione allo sviluppo, coinvolgendo anche

il settore privato”.

La task force tornerà a riunirsi nelle prossime settimane e

all’occorrenza sarà allargata anche agli altri Ministeri e alle

altre istituzioni coinvolte.

Afe