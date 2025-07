“Roll! Fest”, Bracciano diventa capitale italiana del gioco di ruolo

Roma, 9 lug. (askanews) – Bracciano si traforma nella capitale italiana del gioco di ruolo l’11, 12 e 13 luglio, con strade, piazze e giardini che diventano teatro di avventure epiche. È questa l’essenza di Roll!Fest – Bracciano International RPG Festival, evento unico in Italia dedicato al gioco di ruolo in tutte le sue forme, 104 eventi, oltre 100 espositori, 80 tavoli da gioco, 5 mostre, 12 anteprime ed esclusive, 75 ospiti: il più grande evento sul gioco di ruolo e il fantastico in Italia!

“Roll!Fest nasce con l’obiettivo di creare un’esperienza unica, trasformando Bracciano in un luogo di scoperta, immaginazione e condivisione – dichiarano gli organizzatori – vogliamo che ogni visitatore possa sentirsi parte di una grande storia, vivendo il GDR in un modo nuovo e coinvolgente”.

L’arrivo del festival è stato accolto con entusiasmo anche dal sindaco di Bracciano, comune alle porte di Roma che domina l’omonimo lago, Marco Crocicchi: “L’amministrazione comunale di Bracciano è lieta di ospitare Roll!Fest – Bracciano International RPG Festival”, ha commentato, definendo l’evento una straordinaria opportunità di incentivare l’attrattività del territorio.

Durante la tre giorni del festival, i visitatori potranno esplorare e vivere il gioco di ruolo attraverso sessioni di gioco di ruolo, LARP (Live Action Role-Playing), eventi cosplay, spettacoli, mostre e molto altro. Ogni angolo di Bracciano si trasformerà in un luogo di scoperta, dalle piazze dedicate agli editori e ai negozianti, ai giardini dove si svolgeranno giochi all’aperto, fino ai palchi per concerti e talk con ospiti speciali. Il festival si pone quindi come un main event nazionale che coinvolgerà tutto il centro storico della città: la manifestazione si svilupperà intorno al celebre Castello Orsini-Odescalchi, icona della storia tardo medievale europea, e offrirà numerose aree dove vivere il gioco di ruolo a 360 gradi: Piazza IV Novembre, la piazza principale della città, diventerà l’Arena Roll-It dove ci saranno ben 80 tavoli di giochi di ruolo (tra titoli famosi e anteprime esclusive) ad attendere curiosi ed appassionati, coadiuvati dalle tante associazioni e gilde di Master presenti: una delle più grandi sfide di questa prima edizione del festival, un luogo unico, dove su ogni sedia si potrà vivere un’avventura diversa. Piazza Mazzini sarà dedicata invece a uno dei padri del gioco di ruolo, Dave Arneson, e si trasformerà, appunto, nell’Area Arneson dove avrà sede anche il Gran Bazar. Qui gli appassionati potranno incontrare editori, distributori, creators e negozi e fare scorta dei giochi di ruolo del momento, accessori, dadi e molto altro ancora. Tra gli espositori presenti: Grumpy Bear, Narrattiva, Nessundove, Hollow Press, AvalonSword, Officina Meningi, Little Lab Design, Big Stain Games, Junkworld, Uno Naturale, Spirito Libero Edizioni, Tentacle e Need Games, oltre agli ospiti e ai giochi di MS Edizioni, Stratagemma, Mana Project e Nigredo.

Al centro delle due piazze, il Largo della Praterina diventerà la sede del Palco e dell’Area Food. Sul palco, oltre a numerose giocate di ruolo speciali con gli ospiti del festival, prenderà vita la musica tribale e mediavale delle Muse del Diavolo e dei Lumacorni e il liveset dei BMR Production. Sul palco si terrà anche una gara cosplay a premi: il Roll&Role Cosplay contest dedicata al gioco di ruolo e al fantasy. A presentarla ci sarà Gabriella Orefice, in arte Mogu Cosplay, architetto e set designer, artista poliedrica e cosplayer internazionale, mentre faranno parte della giuria Alessandro Roncatore e Gloria Aveta (Lunumbra) che ha prestato la sua arte per trasformarsi nella “madrina” del festival, GAL.

I Giardini di Via del Lago si trasformeranno nel Parco Excalibur, un vero e proprio villaggio dedicato al LARP, ai giochi dal vivo, al tiro con l’arco e ai combattimenti medievali.

L’Archivio storico Orsini, situato all’interno di un antico convento con accesso su Piazza Mazzini, si trasformerà invece nell’Area Talk e ospiterà nel chiostro un palco per oltre venti presentazioni e panel tematici sul gioco di ruolo.

Storia ed arte saranno invece i guardiani delle Aree dedicate alle 5 mostre che si terranno nelle locations esclusive dell’Ex Convento degli Agostiniani, della Chiesa della Misericordia e della Chiesa della Visitazione: da “Imago Arcana – Le Visioni di Fabio Porfidia”, illustratore del fantastico in ogni sua forma, che ha lavorato e pubblicato con editori di tutto il mondo (tra i tanti: Sperling&Kupfer, Panini, MS Edizioni), a “Visioni da altri mondi – Dal Witcher a Ania”, il mondo immaginato da Przemyslaw Truscinski, autore polacco, padre del design di Geralt di Rivia per il videogioco The Witcher; e ancora “Mano Sinistra: Dottrine occulte della Necrobriscola – Semi e simbologia diabolica della Dea Boia”, organizzata da Hollow Press; “S&S. Satira & Saga – Fotografie epiche e meme fantastici dall’universo LEGO di Lord of the Bricks”, vincitore di LEGO Master e creatore di mondi fantastici, con una pagina Instagram di oltre 350.000 followers. E la mostra personale dell’autore del manifesto di Roll!Fest 2025: “Lame, ruggine e sesso. L’arte di Gian Luca Maconi”, disegnatore dal tratto inconfondibile che ci ha regalato un’opera che sprigiona avventura e immaginazione. Maconi è una delle firme più prestigiose del fumetto italiano e internazionale, autore, di Elfi, Orfani, Il Delitto Pasolini, Electric Requiem e la più recente saga di Connie la Barbara.