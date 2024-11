Roma Boxing Show, il 13 dicembre la sfida Sarchioto-Bajrami

ROMA (ITALPRESS) – Dopo il grande successo dello scorso evento del 18 ottobre, il pugilato di alto livello torna nella capitale con una serata imperdibile il 13 dicembre a Roma al Palazzetto dello Sport (già Pala Tiziano). Un appuntamento con la boxe che si preannuncia ricco di emozioni, con incontri professionistici, ospiti d’eccezione e una forte attenzione al sociale, per celebrare uno sport capace di unire spettacolo ed i valori della nobile arte. L’evento si aprirà con una serie di incontri dedicati ai giovani pugili dilettanti, quattro match per l’esattezza, una vetrina importante per i talenti emergenti, tra i quali molti di loro sono già qualificati per i campionati italiani assoluti. Questo momento sottolinea ancora una volta l’impegno nel promuovere il pugilato come strumento di crescita e inclusione, offrendo ai giovani atleti la possibilità di farsi conoscere e dimostrare il loro valore. Il programma prevede una serie di incontri professionistici, che culmineranno nel main event della serata tra il nostro beniamino Giovanni Sarchioto classe ’97 (11-0 di cui 8 per KO) vs Lulzim Bajrami, pugile Macedone (9 -0 di cui 4 per KO) classe ’98. Un match sulle 10 riprese che promette di essere coinvolgente ed entusiasmante. Tra i protagonisti della serata, vedremo sul ring alcuni dei migliori pugili italiani pronti a sfidarsi in match adrenalinici e intensi.

Tra gli incontri della serata i pugili Rossetti battersi contro Marchetti, per il titolo femminile italiano si sfideranno la Fracassi contro Amal Wahabi, nonchè avremo il piacere di vedere combattere i pugili De Lellis, De Mita, Loli, Cascone, Falcinelli, Bono, Moroni, Rizzieri e Traniello. La serata sarà arricchita dalla partecipazione di numerosi ospiti d’eccezione del mondo dello sport, dello spettacolo ed autorità istituzionali. L’organizzazione punta a consolidare la propria posizione come leader nel panorama del pugilato italiano, con l’obiettivo di diventare entro i prossimi 5 anni la realtà di riferimento per eventi di pugilato nel Paese. Un prestigioso team di atleti, arricchito da nuove promesse, è pronto a portare il pugilato italiano a nuovi traguardi a livello nazionale e internazionale.

– Foto Roma Boxing Show –

(ITALPRESS).