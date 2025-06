Roma, dal 27 giugno al via la terza edizione di “Vivi il Cinema!”

Roma, 25 giu. (askanews) – Fra il 27 giugno e 30 luglio, Zètema Progetto Cultura e Fondazione Cinema per Roma organizzeranno la terza edizione di “Vivi il Cinema!”, l’iniziativa promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali nell’ambito dell’Estate Romana, che porterà la settima arte nelle periferie della città. Come negli anni precedenti, saranno realizzate tre diverse arene cinematografiche che proporranno al pubblico un totale di 64 proiezioni gratuite (nel 2024 erano 46, nel 2023 44) in 34 giorni di programmazione.

Si inizia dal 27 giugno al 16 luglio a Tor Bella Monaca, in via Giovanni Castano (VI Municipio), mentre dal 3 al 24 luglio sarà allestito lo spazio all’aperto nel comprensorio di Santa Maria della Pietà (XIV Municipio). La terza arena, situata al Corviale in via Poggio Verde (XI Municipio), sarà attiva dal 9 al 30 luglio. Le proiezioni saranno introdotte da alcuni fra i più amati protagonisti del cinema italiano: fra gli ospiti annunciati, Sonia Bergamasco, Massimiliano Bruno, Stefano Fresi, Alex Infascelli, Edoardo Leo, Giulio Manfredonia, Alessandro Preziosi, Micaela Ramazzotti, Barbara Ronchi, Sergio Rubini e Carlo Verdone.

“Una rassegna come ‘Vivi il Cinema!’ finanziata grazie ai fondi Next Generation EU nell’ambito del PNRR, che si svolge nei quartieri di Tor Bella Monaca, Santa Maria della Pietà e Corviale è un progetto importante che rientra in un’idea di riappropriazione degli spazi in aree della nostra città che vedono un grandissimo numero di residenti – ha detto Massimiliano Smeriglio, Assessore alla Cultura di Roma Capitale – è fondamentale ricordare che Roma è tutta Roma e siamo felici di dare l’opportunità a tutti i suoi abitanti di poter godere del grande cinema in qualsiasi parte della città vivano. Registi e attori, da Carlo Verdone a Michela Ramazzotti, incontreranno il pubblico prima delle proiezioni e crediamo che questo sia un valore aggiunto alla bellezza di poter guardare un film

sotto le stelle. Ringrazio Fondazione Cinema per Roma e l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura per aver reso possibile questo splendido programma estivo”.

L’identità visiva della campagna di comunicazione dell’iniziativa “Vivi il Cinema!” nasce dalla collaborazione fra Fondazione Cinema per Roma e NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, Campus di Roma. Il progetto è stato realizzato da Razvan Guta, studente del Triennio di Graphic Design e Art Direction, ed è stato selezionato tra 26 lavori proposti nell’ambito di un progetto didattico che coinvolge studenti del terzo anno italiani e internazionali, coordinato dai docenti NABA Daniele Marrone, Andrea Fragasso, Assunta Squitieri e Alessio Ferri.

Il progetto “Vivi il Cinema!”, finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU nell’ambito del PNRR, rientra tra gli Interventi Immateriali individuati nella linea progettuale Piani Urbani Integrati M5C2-Investimento 2.2, destinati alle periferie delle Città Metropolitane.

Le tre arene saranno a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. La programmazione inizierà a partire dalle ore 21:15; tutti i film saranno proiettati in italiano.

Alcune proiezioni saranno accessibili anche da persone con disabilità sensoriale: sette titoli, segnalati in programma, sono presenti sull’app MovieReading, che mette a disposizione (attraverso lo smartphone e il tablet) sottotitoli e audio descrizioni, mentre tre titoli saranno proiettati con sottotitoli per non udenti.

Il programma dell’Arena di Tor Bella Monaca, in via Giovanni Castano (VI Municipio), si svolgerà da venerdì 27 giugno a mercoledì 16 luglio. Venti i titoli in arrivo, fra gli ospiti ci saranno Sonia Bergamasco che inaugurerà l’Arena presentando la proiezione di Come un gatto in tangenziale di Riccardo Milani, mentre mercoledì 9 luglio Alessandro Preziosi introdurrà Bla Bla Baby di Fausto Brizzi. Il giorno successivo sarà la volta di Massimiliano Bruno che salirà sul palco in occasione della proiezione del suo primo film da regista, Nessuno mi può giudicare. In chiusura, mercoledì 16 luglio, Carlo Verdone introdurrà la proiezione di Borotalco.

Il programma dell’Arena di Santa Maria della Pietà (XIV Municipio) si svolgerà da giovedì 3 a giovedì 24 luglio all’interno dell’omonimo comprensorio. Saranno proiettati ventidue titoli, fra gli ospiti ci saranno l’attrice Barbara Ronchi, interprete principale di Settembre di Giulia Louise Steigerwalt (4 luglio), il regista Alex Infascelli che introdurrà la proiezione di Quasi famosi di Cameron Crowe (7 luglio) e Sergio Rubini, che ha firmato I fratelli De Filippo (9 luglio). I successivi appuntamenti vedranno protagonisti Micaela Ramazzotti, che ha diretto e interpretato Felicità (15 luglio), e Giulio Manfredonia, autore di Si può fare (22 luglio).

Ogni giovedì alle ore 18:30, nei giorni di apertura dell’Arena, saranno organizzate visite guidate e gratuite presso l’ex manicomio di Santa Maria della Pietà, a cura dei volontari del Servizio Civile Universale della UOSD Laboratorio Museo della Mente dell’ASL Roma1. Un itinerario, della durata di un’ora e trenta minuti circa, attraverso il parco e le installazioni “Ricordare il futuro” e “Voci dalle cartelle”, per conoscere la storia dell’ex manicomio di Roma e di coloro che hanno vissuto l’internamento. La prenotazione è obbligatoria. Per info e prenotazioni: prenotazionimuseo@aslroma1.it.

Il programma dell’Arena al Corviale, situata in via Poggio Verde (XI Municipio), si svolgerà da mercoledì 9 a mercoledì 30 luglio. L’arena cambierà location rispetto allo scorso anno, spostandosi nella nuova piazza, inaugurata nelle scorse settimane, che mette in comunicazione via Maccagnani e il parcheggio pubblico adiacente via di Poggio Verde. Saranno ventidue le serate di cinema e di grandi eventi. L’Arena sarà inaugurata dall’attore Edoardo Leo che introdurrà la proiezione di Mia di Ivano De Matteo, mentre giovedì 17 luglio Stefano Fresi presenterà Ma cosa ci dice il cervello di Riccardo Milani. Per coinvolgere sempre più la popolazione, una parte del programma è stata realizzata raccogliendo il voto degli abitanti del quartiere che hanno espresso le loro preferenze grazie al coinvolgimento delle più interessanti realtà del territorio. Fra i film più votati, saranno proiettati Coco di Adrian Molina, WALL•E di Andrew Stanton, Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato di Mel Stuart, Hotel Transylvania di Genndy Tartakovsky, La famiglia Addams di Greg Tiernan e Conrad Vernon, Monsters & CO. di Pete Docter, La sposa cadavere di Tim Burton e

Mike Johnson, Mostri contro alieni di Rob Letterman e Conrad Vernon, Bohemian Rhapsody di Bryan Singer, Captain Fantastic di Matt Ross e Yesterday di Danny Boyle.

Due gli eventi speciali in programma. Lunedì 14 luglio, si terrà “24framealsecondo – Destinazione Corviale”, concorso di cortometraggi per registi under 25, organizzato dalla famiglia Valdiserri / Di Caro e dall’Associazione culturale Controchiave in ricordo di Francesco Valdiserri, vittima di omicidio stradale a diciotto anni nel 2022. Martedì 29 luglio, saranno proiettati La cucina delle borgate – Trullo e La cucina delle borgate – Corviale di Daniele De Michele (DonPasta), introdotti da Valentina Anzellotti (Arci Solidarietà).