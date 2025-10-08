X
Roma, ministro Crosetto operato per asportazione tre polipi a colon

8 Ottobre 2025

Askanews
Roma, 8 ott. (askanews) – Questa mattina il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è stato sottoposto a un intervento presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Roma.

L’operazione, eseguita con successo, ha comportato l’asportazione di tre neoplasie al colon (polipi) e, si legge in un comunicato del ministero della Difesa, il ministro Crosetto è in buone condizioni.

Si attende ora – conclude la nota – l’esito dell’esame istologico.

