X
<
>

Roma, nuovo corteo pro-Pal sfila davanti al Colosseo

| 8 Ottobre 2025 20:10 | 0 commenti

Video Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 8 ott. (askanews) – A Roma sfila davanti al Colosseo il nuovo corteo pro-Palestina diretto verso Piramide.Tante le bandiere palestinesi, la manifestazione, anche in segno di solidarietà per le nuovi navi della Flotilla intercettate da Israele, è stata promossa tra gli altri dal Movimento Studenti Palestinesi in Italia, dalla Comunità Palestinese in Italia, da UDAP, Associazione dei Palestinesi in Italia e Giovani Palestinesi in Italia.Il corteo si snoda tra piazza di Porta Capena, viale Aventino, piazza Albania, viale della Piramide Cestia, piazza di Porta San Paolo e piazzale Ostiense.

Ti potrebbe interessare anche:


ZzzQuil, indagine dimostra importanza e benefici di un buon sonno
-------------------------
Zyn, l’alternativa di Philip Morris per un futuro senza fumo
-------------------------
Zoetis, investimenti e innovazione per la salute degli animali
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDICOLA