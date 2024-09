Romania, oltre 100 artisti per la quinta edizione di Classic for Teen

Roma, 18 set. (askanews) – Si è conclusa a Focsani, in Romania, con un concerto straordinario dell’Orchestra da Camera del Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma, la quinta edizione del Festival “Classic for Teens”. Un Festival che è cresciuto anno dopo anno, sia dal punto di vista qualitativo che numerico. Sotto la direzione artistica di Mara Dobrescu, pianista romena che vive in Francia. Nel 2024, oltre 100 artisti, provenienti da 10 paesi di tre continenti (Europa, Asia, America)- tra i quali i più numerosi dall’Italia – si sono esibiti davanti al pubblico romeno.

Gli organizzatori hanno mirato a trasformare Focsani in una vera capitale culturale per i giovani, ricca di vivacità ed energia. “Di solito, dietro ai festival più importanti troviamo il lavoro di team di professionisti con anni di esperienza. Dietro al nostro festival c’è il lavoro di oltre 150 giovani volontari, la maggior parte dei quali studenti delle scuole superiori. Fin dall’inizio abbiamo voluto dedicare l’evento a loro. Beneficiari diretti sono stati anche gli adolescenti che si sono iscritti da tutto il paese ai corsi di perfezionamento gratuiti dedicati a loro, tenuti da alcuni dei più rinomati artisti europei: romeni, italiani, francesi. Infine, possiamo dire che è stato anche un festival dei giovani che si sentono tali nello spirito, ma noi adulti non abbiamo fatto altro che orientarli e infondere loro fiducia. Abbiamo dimostrato che attraverso la musica, attraverso l’arte in generale, si possono abbattere barriere fisiche e sociali: il pubblico è stato vario, la musica classica è suonata all’aperto, nel cuore della città”, ha dichiarato Mioara Moraru, manager del Festival.

“La mia esperienza in Italia è stata essenziale nello sviluppo e nella gestione di questo festival. Il Festival Internazionale Propatria, che ho creato 14 anni fa a Roma con l’intento di celebrare l’eccellenza dei giovani romeni nella diaspora, offrendo loro riconoscimento e supporto nelle loro carriere internazionali, ha costituito le basi su cui ho fondato questo nuovo progetto, integrando tutto il know-how e l’esperienza accumulata in tutti questi anni”.

Il concerto di apertura del 2 settembre ha visto protagoniste le pianiste Mara Dobrescu e Dana Ciocârlie, insieme alla violinista francese Gaëtane Prouvost. Sono seguiti serate piene di virtuosismo, ritmo e talento, con musicisti jazz provenienti dalla Romania, dall’Italia e dalla Francia: Ramona Horvath, Nicolas Rageau, Antoine Paganotti, Stefano Priori, Alex Man, e il giovane Catalin Raducanu che ha portato sul palco, insieme a un repertorio classico, ritmi folkloristici eseguiti al cimbalo. Una novità è stato anche il concerto tenuto da tre generazioni di violinisti romeni: Gabriel Croitoru, Simina Croitoru Pauca e Eva Pauca. Gabriel Croitoru ha suonato il celebre violino Guarneri del Gesù appartenuto a George Enescu. La musica celebre dei film premiati agli Oscar è stata evocata da Grazia Barilla e Andrea Calabrese (Italia). Razvan Suma e Ella Bokor si sono esibiti insieme a giovani violoncellisti dei Masterclass. Miruna e Radu Nagy hanno accompagnato il baritono Alexandru Chiriac all’arpa e al violoncello.

Il pianoforte è rimasto il protagonista indiscusso con il recital inedito dedicato alla mano sinistra di Shwan Sebastian (Romania) e durante le serate con i giovani Tommaso Marino, Alice Salvioni, Emanuele Stracchi (Italia). Negli ultimi giorni sono arrivati da Roma i musicisti dell’Orchestra da Camera del Conservatorio Santa Cecilia, che, sotto la direzione del maestro Fabio Serani, hanno accompagnato Da Hyun Kang, soprano, e il tenore Yun Seoju (Corea del Sud). La prestigiosa Orchestra è stata affiancata anche dalla conosciuta soprano Teodora Gheorghiu, nella serata finale della maratona culturale, che insieme al tenore Yun Seojun hanno interpretato celebri arie da opere come “Le nozze di Figaro” e “La Traviata”.

È stata la conclusione di una vera e propria maratona costruita intorno alla fratellanza e alla collaborazione artistica: dal 2 al 12 settembre, 10 giorni di eventi, concerti, recital e masterclass. I momenti dedicati alla musica classica, protagonista principale, sono stati magistralmente integrati con quelli dedicati al jazz, alla musica folk e non solo. La scultura, la pittura e la letteratura hanno arricchito un quadro complesso e completo, dedicato all’arte e all’amore per la bellezza. La musica è stata completata da due esposizioni alle Gallerie d’Arte, quella della pittrice Adriana Badescu, anche lei con un percorso personale e artistico tra l’Italia e la Romania, e dello scultore Emanuel Chiriac (che ha studiato da piccolo in Italia) che ha esposto tre delle sue opere anche all’aperto, in altrettanti luoghi chiave del centro città. Sempre alla Galleria d’Arte si è tenuto il recital di poesia e pianoforte con il tema dei romeni nella diaspora, sostenuto da Ciprian Apetrei e Cristina Beteringhe. Una novità è stata il Flash-mob del primo giorno del Festival, con le ballerine dello Studio di balletto per bambini e giovani dell’Opera Nazionale di Bucarest, che si sono esibite proprio in Piazza Unirii, per “abbattere barriere” e aprire ponti con il pubblico, come avevano previsto gli organizzatori.