Rose Villain torna col singolo “victoria’s secret” fear Tony Effe

Roma, 31 mag. (askanews) – Rose Villain torna per l’attesissimo singolo “victoria’s secret” (Warner Music Italy) insieme a Tony Effe. Dopo aver già infiammato le classifiche con precedenti collaborazioni diventate hit, i due artisti uniscono di nuovo le forze per un brano destinato a lasciare il segno.

In “victoria’s secret”, l’ascoltatore viene immerso in una narrazione avvolgente fatta di passione, desiderio e vulnerabilità.

Il brano colpisce per la sua atmosfera seducente in cui le voci dei due artisti si rincorrono e si intrecciano, dando vita a un’alchimia potente e irresistibile.

Dopo “Michelle Pfeiffer” e “BALENCIAGA”, con questo nuovo brano, Rose Villain e Tony Effe confermano la loro capacità di sorprendere e coinvolgere, dimostrando ancora una volta di essere tra i protagonisti più solidi e magnetici dell’attuale panorama musicale italiano.

L’artista è pronta per tornare a portare la sua musica sui palchi di tutta Italia con il suo “Radio Vega Summer tour 2025”. Le date saranno l’occasione per ascoltare dal vivo per la prima volta “radio vega” (oro) e tutti i successi di Rose Villain. Di seguito il calendario estivo, organizzato da Magellano Concerti: 29 giugno – Trento live fest – trentino music arena

3 luglio – Perugia – l’umbria che spacca

13 luglio – Gallipoli (le) – parco gondar

19 luglio – Mondovi'(cn) – wake up festival

1 agosto – Francavilla al mare (ch) – piazza sant’alfonso

12 agosto – Ascoli piceno – ascoli summer festival

18 agosto – Barletta – fossato del castello – oversound music festival

21 agosto – Lignano sabbiadoro (ud) – arena alpe adria

Porterà poi a settembre la sua prorompente energia e le sue canzoni di successo per la prima volta sui palchi dei principali palazzetti, nel corso di 4 imperdibili concerti, con “The radio trilogy tour”, prodotto da Magellano Concerti. Queste le date:

23 settembre – Milano – Unipol Forum

26 settembre – Padova – Kioene Arena

2 ottobre – Roma – Palazzo dello Sport

3 ottobre – Napoli – Palapartenope

I biglietti per le date nei palasport e per il tour estivo sono disponibili su Ticketone.it, nei punti vendita e di prevendita abituali. Info su

www.magellanoconcerti.it.

Rose Villain

è senza dubbio una delle artiste più internazionali del panorama italiano. Cantante, autrice e regista, imprenditrice, con all’attivo milioni di stream, ha raggiunto la consacrazione grazie ai suoi due album di successo, “Radio Gotham” (disco di platino) e

“RADIO SAKURA” (doppio disco di platino), e alle hit che hanno conquistato l’Italia intera, abbattendo i confini e arrivando oltreoceano, fino all’ultimo album “radio vega” (oro).