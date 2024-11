Russell in pole a Las Vegas, Sainz secondo e Leclerc quarto

LAS VEGAS (USA) (ITALPRESS) – E’ George Russell a conquistare la

pole position del Gran Premio di Las Vegas, al termine di

un’equilibratissima sessione di qualifiche terminata con il

miglior crono fatto segnare dal pilota britannico in 1:32.312.

Suggella un weekend praticamente perfetto Russell, mettendosi

dietro la Ferrari di Carlos Sainz, che ottiene comunque una prima

fila grazie al suo 1:32.410. Clamorosamente terzo, invece, Pierre

Gasly, che sull’Alpine si mette davanti all’altra Rossa di Charles Leclerc, quarto in griglia con il crono di 1:32.783. Soltanto quinto Max Verstappen, a caccia della vittoria che gli

garantirebbe il suo quarto titolo mondiale, a scapito di Lando

Norris, sesto sulla sua McLaren. Settima piazzola per la Racing

Bulls di Yuki Tsunoda, che anticipa l’altra McLaren di Oscar

Piastri, con Nico Hulkenberg (Haas) e Lewis Hamilton (Mercedes) a

chiudere la top ten.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).