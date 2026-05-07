Russia chiede alle ambasciate di evacuare Kiev “a tempo debito”

Milano, 7 mag. (askanews) – La Russia ha esortato le ambasciate straniere a Kiev a garantire la “tempestiva evacuazione” del personale e dei cittadini prima di inevitabili “attacchi di rappresaglia”, nel caso l’Ucraina interrompa le celebrazioni per la vittoria sulla Germania nazista il 9 maggio.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato da parte sua Mosca di aver ignorato la proposta di cessate il fuoco avanzata da Kiev. “Per tutto il giorno, a ogni ora, sono giunte segnalazioni di attacchi nelle nostre regioni: Donetsk, Kharkiv, Dnipro, Sumy, Chernihiv, Zaporizhia e Kherson. La Russia non ha interrotto alcuna attività militare”, ha dichiarato nel suo videomessaggio serale. Zelensky ha aggiunto che l’Ucraina risponderà “in modo speculare” e determinerà “risposte del tutto eque” questa sera e domani, sottolineando che Mosca ha ricevuto un’offerta e sa come contattarla per i dettagli.

In una nota al corpo diplomatico, il Ministero degli Esteri russo ha avvertito di possibili “attacchi di rappresaglia” sulla capitale ucraina, inclusi “i centri decisionali”, se Kiev ostacolerà le celebrazioni moscovite del 9 maggio.

Zelensky ha criticato aspramente Vladimir Putin e la parata della vittoria sulla Piazza Rossa, insinuando che il presunto desiderio russo di diplomazia si limiti a garantire lo svolgimento impeccabile dell’evento. “Se a Mosca c’è una sola persona che non può vivere senza la guerra, interessata solo a una parata e nient’altro, allora è un altro discorso”, ha affermato. “La Russia ha condotto una guerra a tal punto che la sua parata principale dipende da noi. Ha l’opportunità di scegliere la diplomazia; è giunto il momento di porre fine al conflitto in modo dignitoso”.

Mosca non ha commentato la posizione di Zelensky, ma aveva già annunciato un cessate il fuoco temporaneo per l’8 e il 9 maggio, in commemorazione dell’81° anniversario della vittoria sul nazismo nel 1945.