X
<
>

Rutte: da 11 settembre a oggi Nato rimane unita contro ogni minaccia

| 11 Settembre 2025 16:20 | 0 commenti

Askanews
Share
1 minuto per la lettura

Milano, 11 set. (askanews) – “Oggi ricordiamo coloro che hanno perso la vita e coloro che hanno perso i loro cari negli attacchi dell’11 Settembre di 24 anni fa. Ricordiamo il servizio di coloro che hanno risposto quel giorno e di coloro che hanno prestato servizio e continuano a prestare servizio per proteggere e difendere. La Nato rimase unita allora e resta unita oggi, contro ogni minaccia”. Lo ha scritto su X il segretario generale della Nato, Mark Rutte.

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Zucchero: nel mio docu-film racconto Adelmo e il suo sradicamento
-------------------------
Zucchero torna live in Italia negli stadi
-------------------------
Zucchero da Londra: Non firmerei protocollo contro testi violenti
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA