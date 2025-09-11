Rutte: da 11 settembre a oggi Nato rimane unita contro ogni minaccia

Milano, 11 set. (askanews) – “Oggi ricordiamo coloro che hanno perso la vita e coloro che hanno perso i loro cari negli attacchi dell’11 Settembre di 24 anni fa. Ricordiamo il servizio di coloro che hanno risposto quel giorno e di coloro che hanno prestato servizio e continuano a prestare servizio per proteggere e difendere. La Nato rimase unita allora e resta unita oggi, contro ogni minaccia”. Lo ha scritto su X il segretario generale della Nato, Mark Rutte.