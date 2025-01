Rutte plaude Rubio dopo difesa Nato in Senato Usa: lavorare insieme

Milano, 21 gen. (askanews) – “Congratulazioni sincere a Marco Rubio per la sua conferma a Segretario di Stato! Mentre affrontiamo sfide globali senza precedenti, è essenziale lavorare insieme: sfide condivise significano responsabilità condivise”. Lo ha scritto sui social Mark Rutte, segretario generale della Nato, a poche ore dal giuramento di Donald Trump.

“Gli Stati Uniti possono contare sui loro alleati nella NATO per intensificare gli sforzi e fare di più” ha aggiunto.

Il Senato Usa ha votato per confermare Marco Rubio come segretario di Stato del presidente Donald Trump, il primo funzionario di alto livello del gabinetto della nuova amministrazione ad essere approvato dalla Camera.

Il voto di conferma ha avuto luogo solo poche ore dopo che Trump aveva prestato giuramento come presidente. Il voto bipartisan schiacciante è stato di 99 a 0, senza che nessun senatore abbia votato contro la nomina.

La nomina di Rubio è stata accolta calorosamente da molti senatori democratici. Durante la sua udienza di conferma, la senatrice del New Hampshire Jeanne Shaheen, la principale democratica del Senate Foreign Relations Committee, ha definito Rubio “ben qualificato per servire come segretario di Stato”.

Rispondendo alle domande dei senatori, Rubio ha espresso il suo sostegno alla Nato, nonché a una legge bipartisan da lui co-sponsorizzata, che stabilisce che gli Stati Uniti non possono ritirarsi dall’alleanza senza l’approvazione del Senato o un atto del Congresso. Per Rubio, l’organizzazione di sicurezza che ha compiuto 75 anni nel 2024 e che Trump ha ripetutamente criticato, è un'”alleanza molto importante”. Tuttavia Rubio ha appoggiato la visione di Trump secondo cui alcuni alleati europei dovrebbero contribuire di più alla loro difesa collettiva, aggiungendo che gli Stati Uniti devono decidere se vogliono “un ruolo di difesa primario” o essere un “backstop” contro l’aggressione.