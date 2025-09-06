Sala: Milano è piena di Armani, impossibile dimenticarlo

Milano, 6 set. (askanews) – “Dietro un’immagine a volte fredda era un uomo con un grandissimo calore, soprattutto lui aveva vissuto le sue difficoltà e per questo capiva quelle degli altri”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giusepe Sala, dopo aver reso omaggio a Giorgio Armani, alla camera ardente allestita a Milano. “Il 6 agosto in un momento non semplice per me, mi ha chiamato dicendomi: ‘Nelle situazioni difficili c’è sempre una cosa positiva, che gli amici veri vengono fuori e io sono un tuo amico vero’ e questo ricordo me lo porto dentro”, ha ricordato con commozione il sindaco.”Era un uomo di una eleganza e di una misura straordinari, anche in questo momento per come è stato preparato il funerale si vede la misura”, ha osservato. “Milano è piena di Armani, sarà impossibile dimenticarlo. A Milano lascia il suo credo assoluto nel lavoro come strumento di realizzazione personale e professionale. È un valore che Milano non perderà- ha concluso – è un grandissimo milanese, che ha fatto tanto per questa città”. “Io sono assolutamente favorevole alla iscrizione al Famedio, lo valuterà una commissione. Credo che non ci saranno problemi, però avendo conosciuto Giorgio e la sua famiglia credo sia rispettoso chiedere loro se la cosa fa piacere e nel caso fosse, come spero, siamo ancora in tempo per farlo quest’anno”, ha aggiunto.