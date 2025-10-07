X
<
>

Salis,Salvini: non accuso nessuno,qualcuno ha mancato di parola

| 8 Ottobre 2025 00:04 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Livorno , 7 ott. (askanews) – “Io non accuso tizio o caio, i parlamentari della Lega hanno votato in una certa maniera, evidentemente se mancano alcune decine di voti nel cosiddetto centrodestra qualcuno di nascosto ha mancato di parola”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando con i giornalisti a margine di un evento elettorale a Livorno e rispondendo a una domanda sulle parole del leader azzurro Antonio Tajani che ha respinto “insulti e accuse” riguardo al voto al Parlamento europeo sulla revoca dell’immunità alla Salis.

Ti potrebbe interessare anche:


Zucchero: nel mio docu-film racconto Adelmo e il suo sradicamento
-------------------------
Zucchero torna live in Italia negli stadi
-------------------------
Zucchero da Londra: Non firmerei protocollo contro testi violenti
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDICOLA