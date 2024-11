Salvini: incontro con Meloni e Tajani a inizio prossima settimana

Torino, 22 nov. (askanews) – Il segretario della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, ha detto che si incontrerà con la premier Giorgia Meloni e con il vicepremier e segretario di Fi Antonio Tajani “a inizio settimana” prossima per fare il punto sugli emendamenti alla manovra e ha negato tensioni con gli alleati. “Siamo assolutamente in sintonia su tutto” ha aggiunto a margine dell’assemblea nazionale dell’Anci in corso al Lingotto.